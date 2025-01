FOTO Ana Gruica otkrila kako se bori s padom imuniteta, a za ovo bi se rijetko tko odlučio

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja objavom iz teretane, gdje je unatoč bolesti odlučila odraditi zahtjevan trening. U videu koji je podijelila na Instagramu, Ana je podijelila kako se osjeća: "Bolesna, teški pad imuniteta. Bez osmijeha. Uvjerena da ću ozdraviti s treningom. Hajde da vidimo i to." Ovaj stav dodatno potvrđuje njezinu posvećenost aktivnom načinu života, koji je već godinama dio njezine svakodnevice.

Poznato je da Ana redovito trenira, što je rezultiralo njenim savršeno isklesanim tijelom. Ranije je odgovarajući na pitanja pratitelja otkrila kako se njezina fitness rutina razvijala tijekom godina. "Treniram od 2005., više-manje u kontinuitetu. Naravno da imam pauze i po par mjeseci, ali se uvijek vraćam sportu," napisala je tada. Njeni treninzi obuhvaćaju raznolike aktivnosti poput trčanja, teretane, joge, boksa, a u posljednje vrijeme i tenisa.

Ana je iskreno podijelila i kako je treniranje postalo nezaobilazan dio njezina života: "Sad sam već u fazi kad me boli tijelo ako ne treniram duži period. Slušam svoje tijelo." Ova holistička filozofija omogućava joj da balansira između intenzivnog životnog ritma i tjelesne aktivnosti.

Što se tiče njezine konkretne fitness rutine, Ana je otkrila da preferira intervalne treninge. "Intervalni trening u intervalima. Kad se uspijem organizirati i mirnija je faza života, treniram svaki dan, to jest, pet puta tjedno. I taman kad dođem do nekud, život me samelje i stanem, i tako u krug," napisala je, naglašavajući da treniranje za nju nije samo fizička aktivnost, već i način održavanja mentalne ravnoteže.

Unatoč povremenim izazovima, Ana ostaje dosljedna u svojoj predanosti zdravom životu, što inspirira mnoge njezine pratitelje da i sami krenu putem fizičke aktivnosti i brige za vlastito zdravlje.

