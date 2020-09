Više se ne skrivaju! Rajić mlađi Lauru je s majkom upoznao još prošle godine, zajedno su igrale i padel

Luka Rajić i Laura Jurčević vole se javno! Sin Borne Kotromanić i poduzetnika Luke Rajića te kći poznatog trenera Nikole Jurčevića u četvrtak navečer zajedno su stigli na otvorenje zagrebačkog butika popularnog urbanog brenda Steven Dockman i svima jasno dali do znanja da ih veže puno više od prijateljstva. Iz izvora bliskih mladom paru doznajemo da njihova ljubav traje već više od godinu dana, a da misle itekako ozbiljno, potvrđuje i to da je Luka svoju odabranicu već na samom početku veze upoznao s majkom Bornom.

Foto: Instagram

Obiteljska atmosfera

U listopadu prošle godine Lana je tako bila na rođendanu Lukina mlađeg brata Rafaela u Borninu stanu u Zagrebu, a slavlje je ovjekovječeno i fotografijom koja je ubrzo osvanula na Instagramu. - Danas, obiteljsko slavlje u čast četvrtog kralja Rafaela. Fališ nam Fran Rajić - napisala je Kotromanić u opisu fotografije na kojoj pozira sa sinovima, najmlađim Rafaelom te Lukom i Bornom i njihovim boljim polovicama. Da se sa svojom budućom snahom itekako dobro slaže, Borna je pokazala i mjesec dana ranije kada je također na društvenim mrežama objavila fotografiju ženskog druženja u padel-centru, na kojoj grli upravo Lauru. Iako je Lukin profil zaključan za javnost, a Laura na svom ne objavljuje fotografije s Lukom, njihove zajedničke fotografije nerijetko objave prijatelji.

Foto: Instagram

Tatinim stopama

Tako je bilo i ljetos kada su Rajić mlađi i Laura uživali na ljetnom odmoru na Jadranu, i to u društvu nogometaša Tina Jedvaja, njegove djevojke Dine Dragije, sestara Tee i Tare te srpskog folk-pjevača Stefana Cvijovića, poznatijeg kao Cvija. Prije veze s Rajićem Lauru su povezivali s Leom Bilićem, mlađim sinom Slavena Bilića, no ta veza nikada nije potvrđena. Inače, mlađa kći bivšeg trenera Dinama od oca je naslijedila strast prema sportu pa je nedavno upisala MBA studij u Real Madridu, smjer sportski menadžment. Osim sporta obožava i modu pa je u svoj životopis do sada upisala i zanimanje modne stilistice.

Foto: Đorđe Jovičić