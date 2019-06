Više ne može izdržati: Reality zvijezdi doktori nisu pomogli, otišla do vidovnjaka

Kim Kardashian više ne zna što će sa svojom psorijazom, pa je odlučila kontaktirati medicinskog vidovnjaka. Riječ je o Anthonyju Williamu, koji glasi za jednog od najtočnijih vidovnjaka.

O Kiminoj borbi sa psorijazom se puno pisalo u stranim medijima, reality zvijezda godinama pati zbog te bolesti, koja joj je do nedavno samo bila po nogama, pa se počela pojavljivati i na licu.

majci četvero djece dostupni su najbolji doktori, ali i najskuplji lijekovi, no nitko joj do sada nije uspio stvarno pomoći. Zbog toga je odlučila poduzeti neke druge mjere i okrenuti se alternativnoj medicini.

Vidovnjak je ubrzo pronašao uzrok širenja bolesti.

- Imate visoke razine bakra u jetri, to je dermotoksin, otrov koji ide prema koži. Sok od celera će neutralizirati bakar, a psorijaza će vam otići - rekao je Williams.

Iako je kim bila skeptična odlučila je da će dati šansu tom savjetu.

Williams tvrdi da ima moć skeniranja ljudi i da je svoju obitelj kada je imao četiri godine šokirao informacijom da mu baka koja još nije pokazivala simptome boluje od raka pluća, a to se ispostavilo istinitim.