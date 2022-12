Viktorija i Dino Rađa u Zagrebu pozirali sa zvijezdom Netflixove hit serije

Blagdani su razdoblje kada ljudi žele provesti vrijeme s članovima obitelji i prijateljima, a tako i mnogi naši poznati i slavni. Naša bivša missica Viktorija Rađa (45) i njezin suprug, umirovljeni košarkaš Dino Rađa (55) tako su otkrili kako su se družili sa svojim dobrim prijateljima, hrvatskim glumcem i zvijezdom serije La Casa D Papel, Lukom Perošem (45).

Naime, Peroš je na svojem Instagram storyju podijelio fotografiju na kojoj je sa svojom suprugom Paulom i bračnim parom Rađa pozirao na zagrebačkom Gornjem gradu. Na fotografiji se vidi blagdanski ugođaj u gradu te dobro raspoloženi parovi. Ovu fotografiju podijelila je i Viktorija na svojem profilu.

Foto: Instagram screenshot Inače, Peroš već sedam godina živi i radi u Barceloni, a u popularnoj seriji je utjelovio pljačkaša Marseillea. Jednom prilikom k njemu u posjet uputili su se i Rađe te je Viktorija pokazala da je velika obožavateljica serije. Tada je pozirala u prepoznatljivom crvenom kombinezonu kakva nose članovi bande u seriji, a imala je i neizostavnu masku Salvadora Dalija.

- Bella ciao - napisala je tada pored objave, a u videu joj se pridružio i Peroš.

Dodajmo i da je Peroš zbog svoje uloge gostovao i na društvenim mrežama poznatog influencera Khabyja Lamea koji je TikTok oduševio svojim gestama. U videu koji su zajedno objavili u pozadini je svirala pjesma Bella Ciao, a Peroš se na početku videa krio iza maske Salvadora Dalija. Nakon nekoliko sekundi glumac je skinuo masku, a on i Khaby zatim su zajedno zapjevali pjesmu Don't Stop Me Now.

