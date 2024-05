VIDEO Vođa eurovizijske delegacije objasnio kako se biraju članovi žirija za Doru i Euroviziju

Dva dana nakon završetka Eurovizije dojmovi se još uvijek nisu slegli, a reakcije publike na društvenim mrežama samo se nižu jedna za drugom, analiziraju se glasovi publike te žirija. Iako su svi beskrajno ponosni na uspjeh koji je ostvario Marko Purišić i njegov tim, u mnogim komentarima ipak se može iščitati žal za prvim mjestom. Tim više jer je Hrvatska od početka slovila kao favorit. Na kraju smo završili na drugom mjestom i ostvarili povijesni uspjeh od osamostaljenja.

Večernji list u svom je studiju ugostio Tomislava Štengla, vođu hrvatske delegacije na Euroviziji i člana EBU-ove Referentne grupe za Euroviziju. Glavna urednica časopisa Ekran te rubrike showbizz Anamarija Kronast s njim je prošla sve top teme ove glazbene manifestacije, a sugovornik je otkrio i ono što javnost najviše zanima – kako i tko bira žirije za Euroviziju te Doru.

– Žirije biraju televizije koje se natječu, algoritam odabira članova nacionalnog žirija isti je kao i kod odabira žirija za Doru. Trebaju biti zastupljeni u otprilike istom omjeru i ženski i muški članovi žirija. Treba paziti i na raspon godina, nije poželjno da su svi istih godina ili sličnih, što dovodi i do drukčijeg pogleda na pjesme. Naravno, žiriji koji se moraju odabrati mjesec dana prije samog natjecanja su upućeni u to tko je favorit, a tko nije. Vjerujem da je svaki član žirija objektivan, ali i ta objektivnost ima svoje granice jer ne možete se totalno isključiti od onoga što pročitate i vidite na brojnim društvenim mrežama i glazbenim streaming platformama – rekao nam je Štengl te dodao:

– Ako se prisjetimo, na Dori smo imali i četiri strana žirija da imamo uvid kakvo bi moglo biti glasanje na Euroviziji. Dobili smo 12 bodova od Islanda, 10 od Ukrajine, četiri od Njemačke i nula od Italije – prisjetio se. – Svaki član žirija trebao bi biti objektivan – kazao je sugovornik, a ostatak razgovora pogledajte u videu.

Podsjetimo, ovogodišnje je izdanje Eurovizije iza nas, a među brojnim je Hrvatima ljutnja. Naš Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić (28), osvojio je drugo mjesto. Najbolji je to plasman u povijesti Hrvatske, no mnogi su očekivali pobjedu, a to je očekivala i publika po čijim je glasovima Marko pobjednik. Nakon samog glazbeno-zabavnog spektakla nastavlja se priča o Euroviziji, a brojni govore o različitim temama. Skandali koje su ove godine obilježili Euroviziju, doček Baby Lasagne, pobjeda nebinarne osobe, ali i je li potreban žiri na ovom natjecanju. Nakon pobjede Švicarske mnogi su Hrvati ljutiti na žirije, a čini se da su se javili i Ivani Vrdoljak Vanni koja je bila u hrvatskom žiriju. Upravo u vezi s time ona se oglasila na društvenim mrežama.

– U hrvatskom žiriju za ovogodišnju Euroviziju bilo je pet osoba. Svatko od nas glasao je zasebno – po svojoj savjesti. Zbroj naših glasova dao je konačne ocjene. S obzirom na to da propozicije ESC-a ne dopuštaju objavljivanje pojedinačnih glasova, zaista nije nimalo fer što me neki od vas osuđuju, a da ne znaju kojoj sam zemlji dala koliko bodova – napisala je Ivana Vrdoljak Vanna na društvenim mrežama.

