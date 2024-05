Baby Lasagna ostvario je novi veliki uspjeh: 'Rim Tim Tagi Dim' u prvih je pet viralnih svjetskih hitova

Baby Lasagna, naš predstavnik na Euroviziji, jučer se vratio u Hrvatsku, a u Zagrebu mu je napravljen doček na kojem je Marko Purišić s deset tisuća ljudi na središnjem trgu proslavio osvojeno drugo mjesto na 68. izdanju Eurovizije. Veliki je to uspjeh za našu zemlju, ali je i veliki uspjeh za Marka koji se na svom Instagram profilu danas pohvalio kako se pjesma ''Rim Tim Tagi Dim'' podigla za nekoliko mjesta na svjetskoj ljestvici viralnih hitova na Spotifyu.

Na ovoj Spotifyevoj listi 50 viralnih globalnih hitova pjesma Baby Lasagne sada se nalazi na visokom petom mjestu i Marko se može pohvaliti kako je njegova pjesma na ovoj listi ispred hita Taylor Swift "I Can Do It With a Broken Heart", ali je i ispred pjesama ostalih sudionika na ovogodišnjoj Euroviziji. Tako su ovogodišnji pobjednici Nemo s pjesmom "The Code" na desetom mjestu ove ljestvice, dok su irski predstavnici Bambie Thug s pjesmom "Doomsday Blue" na 12. mjestu, a izbačeni Nizozemac Joost Klein našao se s pjesmom "Europapa" na 50. mjestu.

VIDEO Ludnica u zračnoj luci! Brojni obožavatelji dočekali Baby Lasagnu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Marka je jučer na Trgu bana Josipa Jelačića dočekalo mnoštvo obožavatelja uz pjesmu i navijanje. "Marko, Marko", orilo se Trgom, a potom se obožavateljima obratio i on.

– Što bih ja sad trebao nešto reći? Očekivao sam 20 ljudi na aerodromu i ovdje stotinjak. Hvala vam lijepa. Nadam se da ste zadovoljni – rekao je Marko prije nego što su ga svladale emocije, a ekipa mu je potrčala u zagrljaj. – Dali smo sve od sebe, mislim da ste vi to primijetili. Mi smo samo klinci i nadam se da smo dokazali da možeš sam doći na visoku razinu. Sve smo sami radili. Hvala mojoj ekipi – rekao je pa zapjevao "Rim Tim Tagi Dim", a publika u glas s njim.

– Nisu se dojmovi još slegli. Ne znam što ovo znači za mene, ali nije ni bitno. Bitno je da su ljudi sretni – dodao je jučer nakon nastupa. – Ne znam što da više kažem, riječi nisu dovoljne. Hvala, hvala, hvala – poručio je prije dolaska s pozornice.