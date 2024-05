Plasman Irske na Euroviziji krije jezivu simboliku brojeva: 'Sve je jasno'

Ovogodišnje izdanje Eurovizije je iza nas, a pobjeda je otišla u Švicarsku. Eurovizija ove godine bila je jedna od top tema u Hrvatskoj ali i šire, a tome su doprinijeli razni skandali. Posebno skandalozan je bio i nastup irskih predstavnika Bambie Thug. Bambie se opisuju kao nebinarni i koriste zamjenice "oni", a svojim su nastupom privukli puno pozornosti. Tako primjerice tamni kostim, rogovi i dugi nokti privukli su pozornost, a u njezinom nastupu mnogi su primijetili simboliku jednog broja. Naime, ovaj nastup nazvan je sotonističkim, a pjesma "Doomsday Blue" izazvala je brojnima nelagodu. Zanimljivo je bilo za vidjeti i ono što je uslijedilo nakon glasanja žirija i publike. Naime, jeste li primijetili da je Irska po glasovima žirija bila šesta - dobili su sveukupno 142 boda od 37 država, a među njima je i Hrvatska koja im je dala osam bodova.

Isto tako, bili su šesti i prema glasovima publike. Od njih su dobili 136 bodova, a na kraju su kada se sve zbroji imali 278 bodova što im je u konačnici donijelo šesto mjesto. Mnogi su primijetili da je Irska svugdje bila šesta pa se na društvenim mrežama počelo pričati:

Bambie je završila na šestom mjestu za žiri, šesti za publiku i šesti u konačnom plasmanu. Sada je demon stvarno oživljen - jedan je od komentara. "666, sve je jasno, vražji broj", kaže drugi komentar ispod snimke nastupa iz finala.

Podsjetimo, naš predstavnik Baby Lasagna završio je kao drugi, a to je najbolji plasman u povijesti Hrvatske, no mnogi su očekivali pobjedu, a to je očekivala i publika po čijim je glasovima Marko pobjednik. Nakon samog glazbeno-zabavnog spektakla nastavlja se prča o Euroviziji, a brojni govore o različitim temama. Skandali koje su ove godine obilježili Euroviziji, doček Baby Lasagne, pobjeda nebinarne osobe, ali i je li potreban žiri na ovom natjecanju.

Hrvati su svog predstavnika dočekali jučer, u nedjelju i to dio njih u zračnoj luci, a potom je uslijedila vožnja Zagrebom do glavnog trga. Doček je pripremljen i u Švicarskoj, a pobjednici Nemo baš kao i Bambie Thug su nebinarne osobe.

