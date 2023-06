VIDEO Usred koncerta pomahnitali muškarac stigao na binu i pjevačici opalio šamar

Nastavlja se niz grubih incidenata na koncertima. Nakon što je britanska pjevačica Bebe Rexha nastradala na svom koncertu nakon što ju je muškarac iz publike pogodio mobitelom u glavu, ružan incident dogodio se i na koncertu američke pjevačice Ave Max u Los Angelesu.

Ava je bila na bini, a u jednom trenutku usred nastupa jedan od obožavatelja iz prvih redova skočio je na pozornicu i pjevačici opalio šamar. Odmah su reagirali i zaštitari koji su divljeg mladića odveli s pozornice, a Max je prvo nastavila koncert kao da se ništa nije dogodilo,a onda je nakratko ipak otišla s bine kako bi došla k sebi od šoka.

Someone jumped on stage at the end of tonight’s show in Los Angeles. This is a reminder that this behavior is unacceptable. Sending all our love to Ava and her crew. pic.twitter.com/Rs0IFSn2Xp

Nakon nastupa javila se svojim pratiteljima na Twitteru. - Tako me je jako ošamario da mi je izgrebao unutrašnjost oka. Nikada više neće doći na koncert. No hvala svim fanovima što su večeras bili spektakularni u L.A.-u - napisala je Ava.

He slapped me so hard that he scratched the inside of my eye. He’s never coming to a show again 😡😡thank you to the fans for being spectacular tonight in LA though!!❤️