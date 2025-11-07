Naši Portali
NAKON TRI GODINE

VIDEO Urnebesno! Bivša manekenka otkrila da se razvela od supruga jer je bio preobdaren: 'Jednostavno nije išlo'

VL
Autor
Vecernji.hr
07.11.2025.
u 22:45

Osjetljivu informaciju napisala je na mobitel i pokazala sugovorniku, čija je zapanjena reakcija sve potvrdila. Haley je kroz smijeh dodala da je problem bio prisutan tijekom cijelog braka, sugerirajući da je odluka o razlazu dugo sazrijevala

Bivša manekenka Haley Kalil šokirala je javnost otkrićem pravog razloga razvoda od NFL igrača Matta Kalila. U prijenosu uživo s YouTuberom Marlonom, Haley je otkrila pozadinu kraja svog desetogodišnjeg braka. Iako su se razveli prije tri godine, pravi uzrok nije bio poznat. Osjetljivu informaciju napisala je na mobitel i pokazala sugovorniku, čija je zapanjena reakcija sve potvrdila. Haley je kroz smijeh dodala da je problem bio prisutan tijekom cijelog braka, sugerirajući da je odluka o razlazu dugo sazrijevala.

Problem je, pojasnila je, bio u veličini muškosti bivšeg supruga, što je potvrdila kao najveći faktor razvoda. Svoje je bolno iskustvo slikovito opisala usporedbom s "dvije, a možda čak i tri limenke Coca-Cole naslagane jedna na drugu". - Osim ako ne želite plakati od boli, jednostavno nije išlo - priznala je, dodavši kako je Matt među 0,01 posto ljudi s takvim problemom.

Par je uložio velik trud da spasi brak, posjećujući zajedno terapeute i liječnike, ali bez uspjeha. Haley je otkrila da je situacija bila toliko teška da je čak razmišljala o estetskim zahvatima na vlastitom tijelu. - Moj život je komedija, sam se piše - gorko se nasmijala, potvrđujući da je pokušala sve kako bi brak opstao, no bilo je nemoguće.

Snimka je postala viralna, što je potaknulo Haley da se oglasi za portal TMZ i ublaži situaciju. - Duboko poštujem njegovu privatnost i ono što smo dijelili. U prijenosu sam govorila o mnogo važnih aspekata našeg braka, ali žao mi je što je pažnja usmjerena samo na taj dio - poručila je, naglasivši da unatoč svemu i dalje gaji poštovanje i ljubav prema bivšem suprugu.

Ključne riječi
showbiz suprug razvod manekenka Haley Kalil

