VIDEO Tiktokerica promovira tradicionalne obiteljske vrijednosti, prati je više od 9 mil. ljudi: 'Nitko me na ovo ne tjera'

Pojam 'trad wife', u hrvatskom prijevodu tradicionalna žena, već je neko vrijeme jedna od glavnih tema na društvenim mrežama. Riječ je o mladim ženama koje odlučuju biti isključivo domaćice i potpuno se posvetiti obitelji. Mnogim ženama i muškarcima to je u današnje vrijeme neshvatljivo jer zbog ekonomske situacije u svijetu rijetki si mogu priuštiti prehraniti višečlanu obitelj sa samo jednom plaćom. Zbog toga su žene koje se nazivaju 'tradicionalnim suprugama', primjerice, u Americi često na meti kritika, a onda i njihovi supruzi za koje neki smatraju da ženama oduzimaju njihovu autonomiju, bez obzira na to što tvrde da su takav život same birale.

Mlada mama

Ali to je internet i kakofonija mišljenja, glasova i stajališta iz koje nije moguće izvući nekakav pošteni medijan, već je sve dosta ekstremno. Ipak, po nečemu može biti jasno koliko je nešto ljudima zanimljivo, a su brojke. A više od 9 milijuna pratitelja na TikToku dokaz je da ljude zanima život barem jedne žene koja se potpuno posvetila svojoj obitelji i od toga odlučila stvarati sadržaj za društvene mreže. Riječ je o Nari Smith, supruzi poznatog manekena Luckyja Bluea Smitha (nosio je revije za gotovo sve modne kuće, a snimio je i brojne reklame, između ostalih za kuće Tom Ford, Calvin Klein i H&M). Nara ima samo 22 godine, a ona i njezin muž već imaju troje djece. Nara je Njemica koja vuče korijene iz Južne Afrike. Za američkog mormona Luckyja Bluea Smitha (26) udala se 2020. godine, a ubrzo nakon toga na svijet je stiglo njihovo prvo dijete, djevojčica kojoj su dali ime Rumble Honey, potom dječak kojem su dali ime Slim Easy, a u travnju su dobili još jednu bebu, malenu Whimsy Lou. Uz njih Lucky ima još jedno dijete, Gravity Blue, iz prijašnje veze s modelom Stormi Bree. Nara je rekla da je uvijek željela biti mlada mama te je objasnila da se ne osjeća kao da je propustila partyje ili neke druge načine zabave jer sve je to radila ranije.

– Uvijek sam htjela biti mlada mama jer je moj tata govorio kako mu je žao što je djecu dobio u starijoj životnoj dobi. Ja sam taj savjet poslušala i mislim da je to jedna od najboljih odluka u mom životu – rekla je.

VEZANI ČLANCI:

No što zapravo čini Naru tako popularnom na društvenim mrežama? Naime, osim što je mlada i prekrasna majka, Nara je i sposobna kuharica koja zna skuhati i ispeći svašta, pa čak i neke stvari koje obični ljudi bez razmišljanja kupuju isključivo u supermarketima. Smith je tako pokazala kako zna napraviti domaće žvakaće gume, razne grickalice za djecu kao što su keksići sa sirom, pa čak i dezodorans. Naravno, svi znamo da postoje recepti na internetu kako se sve to može napraviti, ali rijetko tko ima strpljenja i vremena ponavljati recepte više puta kako bi dobio savršenu teksturu nekog proizvoda koji je tako jednostavno zgrabiti s police u dućanu. Nara je rekla da je počela sve raditi kod kuće nakon što joj je dijagnosticiran lupus, autoimuna bolest u kojoj imunološki sustav postaje hiperaktivan i napada normalno, zdravo tkivo. Shvatila je da njezinu tijelu ne odgovaraju aditivi iz namirnica koje su u prodaji pa kako je naučila kuhati za sebe, tako je proširivala svoje znanje kako bi znala napraviti što više jela koja bi se svidjela i njezinoj djeci. Njezine pratitelje fascinira i činjenica da Nara u videima koje snima uvijek izgleda savršeno. Uvijek ima sređene nokte, frizuru i decentnu šminku, a odjevena je u haute couture komade odjeće koje kao da je samo skinula s manekenki s modnih pista iz modnih kuća kao što su Chanel, Simone Rocha i drugih – sve to dok radi domaću Nutellu. Videi koje snima estetski su primamljivi, ali i inspirativni za one koji žele urediti svoj dom. Osim odjeće, ova influencerica koristi i zanimljivo posuđe te njezini kućanski aparati nisu eklektični, već svi izgledaju kao da su birani posebno kako bi se uklopili u njezinu kuhinju. U videima rijetko ili gotovo nikada ne podiže glas te sve objašnjava smirenim i senzualnim tonom. Iako je Smith karijeru započela kao manekenka, a tako je upoznala i supruga, zapravo je htjela biti morska biologinja. Imala je samo 14 godina kada je počela nositi revije, a već se s 18 sama preselila u Los Angeles.

Potpuno samostalna

Nakon što se posvetila influencerskoj karijeri, brzo je postala žrtva ružnih komentara. Ljudi su uvjereni da mladim majkama daje lažan i nerealističan pogled na majčinstvo te joj pišu da su njezini videi bizarni i da nema šanse da je djeci napravila sama kukuruzne pahuljice za doručak – jer koji bi klinac čekao tri sata da mama spremi bilo kakvo jelo. Iz njezinih videa ne možemo zaključiti što se stvarno događa u njezinu životu i kako živi dan za danom. Nemamo pristup njezinoj smočnici i ne znamo daje li djeci potajno bombone M&M's pa se dobro najedu šećera prije nego što im ponudi domaći doručak upitnog okusa. Ne znamo imaju li ona i muž nekoliko dadilja i spremačica koje se brinu za kućanstvo i djecu, jer definitivno imaju dovoljno novca da im isplate plaću. Njezini videi ne bi nikome trebali biti instrukcije za život, već kao i mnoge druge stvari na društvenim mrežama, zabavan i opuštajući sadržaj. – Samo želim reći da se volim brinuti za ljude tako da kuham za njih. Nitko me na ovo ne tjera i to nije nešto što moram raditi i što se od mene očekuje – rekla je jednom prilikom.

GALERIJA Kate Middleton omiljena je članica kraljevske obitelji, ovo su njena najbolja izdanja