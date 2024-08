VIDEO Maja Šuput ostala je u šoku odgovorom koji joj je sin dao na pitanje kako je spavao

Instagram pratitelji Maje Šuput obožavaju kada pjevačica na svom profilu podijeli fotografije i snimke s trogodišnjim sinom Bloomom. Nova snimka koju je objavila je dobro nasmijala njezine obožavatelje, a pjevačica je uz video napisala: Kako on mene počasti osebujnim razgovorom za doručak...U videu Maja pita Blooma kako je spavao, a odgovor koji joj je sin dao nije baš očekivala i dobro mu se nasmijala. "Ti smrdiš", rekao joj je Bloom uz osmijeh, a mama mu je odgovorila: 'Ja smrdim? Jesi ti to meni rekao da ja smrdim? Gdje ja smrdim? Na to je Bloom uz smijeh rekao: "Tu". Maja ga je još jednom pitala kako je spavao, a Bloomov odgovor ju je dobro nasmijao i glasio je: 'K'o svinja'.

"Mali je hit. Presladak je. Koji kralj, umirem od smijeha. On je meni savršeno dijete,odgojeno predivno, pametan, sloboda govora, čista desetka, bravo za mamu i tatu. Jako jako je sladak i zanimljiv sa svojom pričom i maštom. Koja mala legendica, ma baš je slatkiš mali", oduševljeno su komentirali ovaj video Majini pratitelji. U intervju koji nam je nedavno dala Maja se osvrnula i na to koliko je Bloom svjestan kojim se poslom mama bavi i kako gleda na to.

"On vjerojatno misli da je to sve normalno. Super mu je cijela ta priča. Kad me vidi na televiziji, odmah viče: "Mama, mama!" Najviše na svijetu, valjda, voli ići na Novu TV. On uopće ne može shvatiti zašto mi svaki dan ne idemo na Novu TV. A još nije išao samo na koncerte, jer to su ipak nastupi koji počinju najranije u 21 sat. Osim toga, to je tolika koncentracija ljudi da bi on to mogao popratiti samo iz nekog zaista zaštićenog backstagea, a onda realno nije ništa ni vidio. Nisam ga htjela izlagati tolikoj masi jer ga ljudi gledaju i svatko bi mu nešto rekao, pomazio ga, i slično, a činio mi se i premalen da bih ga dovodila u nekakvu veliku buku. Iako je backstage zaštićena zona, jako sam zaštitnički nastrojena po tom pitanju, moje dijete nikad nije bilo na nekoj glasnoj zabavi i još uvijek čekam trenutak da, eto, u kontroliranim uvjetima dođe vidjeti i doživjeti mamu kako pjeva", ispričala nam je Maja i odgovorila voli li Bloom njezine pjesme.

"Što se mojih pjesama tiče, on jako voli moje dječje pjesme. Ja, naime, imam album s dječjim pjesmama koje nikad nisam puštala jer mi se moj glas baš i ne sluša, ali na radiju, koji se kod nas zove bravo! KIDS, a koji moramo slušati kad je on u autu, vrte i taj moj dječji album. Naravno da sve pjesme koje oni vrte zna napamet. I čim krene, kaže: "To je mamina pjesma". Mislim da on strašno uživa u svakoj domeni moje karijere", ispričala nam je.

