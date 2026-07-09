VIDEO Snimka majke Aleksandre Prijović postala hit na mrežama! Obasipali je novčanicama od 50 eura

Borka Mihajlović, majka regionalne zvijezde Aleksandre Prijović, našla se u središtu pozornosti zbog snimke s jednog nastupa. Snimka koja se munjevito proširila internetom prikazuje Borku kako pjeva u jednom lokalu dok je oduševljeni gosti kite novčanicama od 50 eura.

Video je u kratkom roku postao viralan među korisnicima X-a iz regije, a Borka, i sama pjevačica od koje je Aleksandra naslijedila talent, ponovno je dospjela u fokus javnosti. Iako je majka jedne od najpopularnijih pjevačica regije, i dalje rado nastupa na privatnim proslavama i drugim veseljima.

inace ko ne zna ovo je majka aleksandre prijovic pic.twitter.com/HvcnM26cYg — estradanaler (@estrada_na_ler) July 7, 2026

Iako se moglo očekivati da će ovakav prizor izazvati podijeljene reakcije, dogodilo se suprotno. Ispod objava nizali su se uglavnom komentari podrške. Brojni obožavatelji pohvalili su Borku jer, unatoč kćerinu golemom uspjehu i statusu megazvijezde, nije zaboravila svoje glazbene početke i posao koji voli. Mnogi to vide kao dokaz njezine skromnosti i istinske ljubavi prema glazbi, a ne kao puku potrebu za zaradom.

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Sama Aleksandra Prijović više je puta isticala kako joj je majka bila najveća podrška tijekom života i karijere, čak i prije supruga Filipa Živojinovića. Borka se nikada nije medijski eksponirala poput svoje slavne kćeri, no aktivna je na društvenim mrežama, gdje je nedavno privukla pažnju i fotografijama s ljetovanja. Već je godinama u sretnoj i skladnoj vezi s partnerom Fahrudinom Buljubašićem, a njezina prizemljenost i predanost poslu za mnoge su prava inspiracija.

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*dijelom uz pomoć AI