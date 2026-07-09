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SIMPATIČNA ZABUNA

Urnebesno! Maja Šuput podijelila što su konobari pogrešno zaključili o Bloomu, objavila i snimku

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
09.07.2026.
u 08:00

Pjevačica Maja Šuput na odmoru je u Marbelli, gdje je njezin sin Bloom ponovno ukrao svu pažnju. Na Instagramu je podijelila simpatičnu anegdotu iz restorana koja je nasmijala njezine brojne pratitelje

Pjevačica Maja Šuput sa sinom Bloomom te prijateljima Markom Grubnićem i Momčilom Gurovićem odmara na obali Španjolske, a dogodovštine redovito dijeli s pratiteljima. Posljednja anegdota stiže iz restorana u Marbelli, gdje je energični Bloom bio glavna zvijezda.

Pjevačica je objavila video na kojem ona i sin veselo plešu, a upravo ta je atmosfera navela osoblje na krivi zaključak. Ubrzo je za njihov stol stiglo iznenađenje - torta namijenjena malenom Bloomu, jer su konobari pomislili da slavi rođendan. Maja je situaciju popratila duhovitim komentarom. - Malo su pobrkali da mu je rođendan... - napisala je pjevačica uz snimku, otkrivši tako simpatičnu zabunu koja je sve nasmijala.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, naša poznata pjevačicaiskoristila je ljetne dane za još jedno glamurozno putovanje. Nakon što je krajem lipnja boravila na Ibizi, sada odmara u najpoznatijem ljetovalištu na španjolskoj obali Costa del Sol – Marbelli. Sa sobom je, naravno, povela i sinčića Blooma, a objave na društvenim mrežama odmah su potaknule znatiželju javnosti o tome tko im pravi društvo, s obzirom na to da je pjevačica nedavno potvrdila prekid veze sa Šimom Elezom.

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Misterij oko muškog pratitelja nije dugo trajao. Iako su mnogi nagađali o novoj romansi, istina je potpuno drugačija. Maji i Bloomu na odmoru su se pridružili njezini dugogodišnji bliski prijatelji, stilist Marko Grubnić i njegov partner Momčilo Gurović. Prijateljsko druženje u luksuznom okruženju potvrđuje koliko Maja cijeni potporu svojih najbližih. Čini se kako je upravo odmor u dobrom društvu bio ono što joj je trebalo za punjenje baterija prije novih izazova.

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*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Bloom Tatarinov Maja Šuput Marbella showbiz

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