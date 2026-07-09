Urnebesno! Maja Šuput podijelila što su konobari pogrešno zaključili o Bloomu, objavila i snimku

Pjevačica Maja Šuput sa sinom Bloomom te prijateljima Markom Grubnićem i Momčilom Gurovićem odmara na obali Španjolske, a dogodovštine redovito dijeli s pratiteljima. Posljednja anegdota stiže iz restorana u Marbelli, gdje je energični Bloom bio glavna zvijezda.

Pjevačica je objavila video na kojem ona i sin veselo plešu, a upravo ta je atmosfera navela osoblje na krivi zaključak. Ubrzo je za njihov stol stiglo iznenađenje - torta namijenjena malenom Bloomu, jer su konobari pomislili da slavi rođendan. Maja je situaciju popratila duhovitim komentarom. - Malo su pobrkali da mu je rođendan... - napisala je pjevačica uz snimku, otkrivši tako simpatičnu zabunu koja je sve nasmijala.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, naša poznata pjevačicaiskoristila je ljetne dane za još jedno glamurozno putovanje. Nakon što je krajem lipnja boravila na Ibizi, sada odmara u najpoznatijem ljetovalištu na španjolskoj obali Costa del Sol – Marbelli. Sa sobom je, naravno, povela i sinčića Blooma, a objave na društvenim mrežama odmah su potaknule znatiželju javnosti o tome tko im pravi društvo, s obzirom na to da je pjevačica nedavno potvrdila prekid veze sa Šimom Elezom.

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Misterij oko muškog pratitelja nije dugo trajao. Iako su mnogi nagađali o novoj romansi, istina je potpuno drugačija. Maji i Bloomu na odmoru su se pridružili njezini dugogodišnji bliski prijatelji, stilist Marko Grubnić i njegov partner Momčilo Gurović. Prijateljsko druženje u luksuznom okruženju potvrđuje koliko Maja cijeni potporu svojih najbližih. Čini se kako je upravo odmor u dobrom društvu bio ono što joj je trebalo za punjenje baterija prije novih izazova.

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*dijelom uz pomoć AI