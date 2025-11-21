Naši Portali
POLJE RUŽA

VIDEO Ovo su svi čekali! Jakov Jozinović premijerno objavio prvi autorski singl, evo kako zvuči

VL
Autor
Vecernji.hr
21.11.2025.
u 12:40

Nakon viralnih interpretacija i goleme podrške publike, Jakov napokon predstavlja pjesmu koja otkriva njegov najintimniji glazbeni izraz i najzreliji emocionalni trenutak

Regionalna glazbena scena upravo je dobila trenutak koji će se pamtiti. Jakov Jozinović, vokal koji je u posljednjih godinu dana postao jedno od najprepoznatljivijih mladih imena na na ovim prostorima, predstavlja svoj prvi autorski singl „Polje ruža“, pjesmu koju je publika čekala s neviđenim nestrpljenjem. Nakon što su njegove interpretacije skupljale milijune pregleda i postajale viralne u tren oka, napokon dolazi ono što svi žele: Jakov u svojoj najosobnijoj, najiskrenijoj i najmoćnijoj verziji do sada.

Stvoren u suradnji s vrhunskim timom - Matijom Cvekom (tekst & glazba), te Filipom Vincekom i Markom Palametom (aranžman & produkcija) - „Polje ruža“ nosi sav emocionalni naboj, vokalnu eleganciju i glazbenu zrelost zbog kojih je Jakov u rekordnom roku postao jedno od najvećih novih imena. Ovo nije samo singl. Ovo je izjava. Početak zvuka koji će obilježiti njegovo umjetničko putovanje.

Jakov ne skriva koliko mu pjesma znači: „Ova je pjesma za mene veliki iskorak jer prvi put dijelim nešto što je u potpunosti moje. ‘Polje ruža’ nosi emociju i iskustvo koje sam dugo čuvao. Publika me vodi od prvog dana i osjećam veliku zahvalnost — vjerujem da će osjetiti iskrenost koju smo utkali u svaki detalj.“

Singl prati vizual koji dodatno pojačava emociju pjesme. Spot, sniman u Zagrebu pod redateljskom palicom Danka Šimunovića i Pave Eleza, minimalistički je, ali izuzetno snažan. Svaki kadar, svaka boja i svaki pokret dizajnirani su da naglase ono najvažnije — priču koju Jakov prvi put iznosi do kraja, bez filtera i bez kompromisa.

Mladi miljenik publike premijerno predstavio svoj prvi singl: 'Želja mi je da ljudi vole moju glazbu od danas do zauvijek'
1/4

Objavom prvog singla Jakov ulazi u najveće razdoblje svoje karijere do sada. U tijeku su pripreme za prvu regionalnu turneju, a nekoliko novih projekata već je na putu. Ako je „Polje ruža“ uvod, onda ono što slijedi obećava biti glazbena eksplozija.

Pjesma “Polje ruža” dostupna je na svim streaming servisima. Ako je suditi po reakcijama, ovo je tek početak priče koju će pratiti cijela regija.
