VIDEO Ovaj video iz Dubrovnika pregledan je preko 30 milijuna puta! Iza svega stoji jedan svjetski trend

U Dubrovniku krenulo snimanje Netflixove serije "Outer Banks"
29.10.2025.
u 22:00

Američke glumice Madison Bailey i Carlacia Grant, zvijezde popularne serije "Outer Banks", snimile su u Dubrovniku TikTok video koji je postao globalni fenomen

Dubrovnik je postao kulisa za globalni internetski hit zahvaljujući glumicama Madison Bailey i Carlaciji Grant. Zvijezde popularne Netflixove serije "Outer Banks" iskoristile su pauzu od snimanja kako bi se pridružile viralnom TikTok izazovu poznatom kao "Beez in the Trap trend", koji je još u kolovozu pokrenuo DJ Auxlord. Trend uključuje dvije osobe koje sinkronizirano otvaraju usta na popularni mashup dviju kultnih pjesama – "What's Up" grupe 4 Non Blondes i "Beez in the Trap" reperice Nicki Minaj. Njihova energična i zabavna izvedba na ulicama povijesnog grada u samo nekoliko dana postala je senzacija, prikupivši nevjerojatnih 30 milijuna pregleda i lansiravši ljepote Hrvatske u orbitu globalnih društvenih mreža.

Ovaj spontani trenutak zabave snimljen je tijekom produkcije pete i posljednje sezone Netflixove serije "Outer Banks", koja je od svoje premijere postala kulturni fenomen. Radnja serije prati skupinu tinejdžera poznatih kao "Pogues" u njihovoj potrazi za skrivenim blagom, isprepletenoj s misterijem nestanka oca glavnog lika. Serija se bavi temama prijateljstva, ljubavi i oštre društvene podjele između siromašnijih "Poguesa" i bogate elite poznate kao "Kooks". U nadolazećoj sezoni, Dubrovnik je poslužio kao atraktivna lokacija koja će "glumiti" portugalski Lisabon, čime će se hrvatska obala još jednom naći u središtu svjetske filmske produkcije.

@madsbaileybabe “playing the money machine is crazy”- jd @Carlacia Grant ♬ original sound - dj auxlord

Jedno od najprepoznatljivijih lica serije svakako je Madison Bailey, koja tumači lik Kiare. Glumica je očito oduševljena boravkom u Hrvatskoj, što je potvrdila i emotivnom objavom na svom Instagram profilu, gdje je uz fotografiju iz Dubrovnika kratko i jasno napisala: "Hrvatska, volim te!". Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara obožavatelja, od kojih su mnogi izrazili želju da i sami posjete lokacije na kojima njihovi omiljeni likovi proživljavaju nove avanture.

FOTO Svjetski popularna serija snima se u Hrvatskoj! Najveće zvijezde prošetale setom
U Dubrovniku krenulo snimanje Netflixove serije "Outer Banks"
1/20

Madison Bailey, rođena 29. siječnja 1999. godine, ima inspirativnu životnu priču koja nadilazi njezin glumački uspjeh. Odrasla je u Sjevernoj Karolini kao najmlađa od sedmero posvojene djece u multirasnoj obitelji, iskustvu za koje često ističe da je duboko oblikovalo njezin identitet i osjećaj pripadnosti. U jednom je intervjuu s divljenjem govorila o svojim roditeljima, opisavši ih kao anđele. -Imali su jedno biološko dijete nakon što su više puta pokušavali, a zatim su usvojili šestero - izjavila je.. Osim glume, Bailey je i otvoreno queer te aktivno podržava LGBTQ+ zajednicu, koristeći svoju platformu za promicanje autentičnosti i samoprihvaćanja.
