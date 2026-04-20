Simona Mijoković proslavila važan dan, podijelila je dirljivu poruku: 'Radosni, ponosni i zahvalni'

Simona Mijoković podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu jedan od najvažnijih dana u životu svoga sina Joshue Marije, njegovu prvu svetu pričest. Veliko slavlje održano je 19. travnja 2026. godine u austrijskom gradu Linzu, a ponosna majka objavila je niz dirljivih fotografija popraćenih emotivnom porukom posvećenom sinu.

"Ljubljenom mom sinu Joshui Mariji; Neka ti Sveto Tijelo Kristovo uvijek bude sav Izvor života. Izvor mira, radosti, jakosti i Vječne Ljubavi", napisala je Simona u opisu objave, otkrivajući dubinu svojih osjećaja i vjere. "Želim ti svim srcem da Isus u svetoj hostiji bude jedino i najveće tvoje bogatstvo! Radosni, ponosni i zahvalni na daru tvog života!"

Ova obiteljska proslava dolazi u razdoblju velikih profesionalnih novosti za Simonu. Samo nekoliko tjedana ranije, na Uskrs, započela je s emitiranjem njezina nova emisija "Novi život" na katoličkoj televiziji Laudato. U njoj razgovara s gostima o njihovim životnim krizama i obraćenjima, a ova objava o pričesti njezina sina savršeno se uklapa u javnu sliku koju je godinama gradila - život posvećen vjeri i obitelji, što je potpuna suprotnost njezinoj nekadašnjoj medijskoj personi Simone Gotovac. Njezin put transformacije, o kojem je iskreno progovorila i u svojoj autobiografskoj knjizi "Kako sam tražila ljubav", iznova dobiva potvrdu u ovakvim radosnim obiteljskim trenucima.

FOTO Šokantne scene! Najseksi glumica današnjice gola lizala sladoled na javnoj površini, glumila psa i pozirala umotana samo u zastavu

Fotografije koje je Simona podijelila pružaju uvid u svečanost i toplinu obiteljskog slavlja. Na jednoj od njih, odjevena u elegantnu bijelu kombinaciju, nježno grli sina Joshuu u unutrašnjosti raskošne crkve u Linzu. Druga fotografija prikazuje ih u trenutku sabranosti i molitve ispred velikog raspela, dok Simona drži ruku na sinovljevu ramenu.

Nakon ceremonije u crkvi, slavlje se nastavilo u obiteljskom domu, što je zabilježeno fotografijom na kojoj majka i sin poziraju ispred velike bijele torte. Torta je ukrašena zlatnim listićima i kršćanskim simbolom "IHS", koji predstavlja Isusa. Taj detalj, kao i cijela objava, svjedoči o dubokoj duhovnosti koja prožima život obitelji Mijoković. Njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu, a komentari su bili ispunjeni čestitkama i lijepim željama. "Blagoslovljena sveta pričest Joshui", "Dječak s najljepšim imenom... s Božjim blagoslovom kroz život hodio" i "Iskrene čestitke Joshui", samo su neke od poruka podrške koje pokazuju koliko njezina publika cijeni njezinu iskrenost i dijeli radost s njom.