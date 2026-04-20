FOTO Nina Badrić provela vikend u poznatom društvu: 'Savršen dan u prirodi'

Domaća glazbena diva Nina Badrić na društvenim mrežama pohvalila se da je protekli vikend provela uživajući u novoj pustolovini, a otkrila je i tko joj je pravio društvo. - Kako provesti savršen dan u prirodi nadomak Zagreba? Cilj je bio popeti se do slapa Vranjak, opustiti moždane vijuge i odhodati zadanu rutu. A nakon toga zasluženi ručak - započela je glazbenica i nastavila:

- A nakon toga zasluženi ručak u pravom raju gdje nas je dočekala domaća klopa, još bolji domaćini i zelenilo dokle god nam pogled seže! Bio je ovo savršen dan - zaključila je Badrić kojoj su društvo u Park prirodi Žumberak pravili glazbenik, producent, aranžer, tekstopisac i skladatelj Predrag Martinjak, umjetničkog imena P'eggy, i njegova supruga Lana. Objavu možete pogledati OVDJE.

Inače, Martinjak, koji stoji iza brojnih domaćih hitova te i sam ima poznatih pjesama kao što je 'Mr. Lova Lova', za Ninu je napisao nekoliko zapaženih numera poput 'Vrati me', 'Mijenja se vrijeme' i 'Vjetrenjače'. Ipak, najuspješniju suradnju imao je s legendarnim Massimom Savićem, za kojeg potpisuje pjesme 'Suze nam stale na put' i 'Iz jednog pogleda'.

Zagrepčanin u dosadašnjoj karijeri broji više nagrada, a njegovu autorsku kvalitetu potvrđuje podatak o oko 400 prijavljenih djela na ZAMP-u. Među glazbenicima s kojima je surađivao su i Davor Radolfi, Dino Dvornik, Vanna, Vesna Pisarović, Saša Lozar, Marko Tolja i mnogi drugi.