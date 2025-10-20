Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
GLOBALNI HIT

FOTO Svjetski popularna serija snima se u Hrvatskoj! Najveće zvijezde prošetale setom

U Dubrovniku krenulo snimanje Netflixove serije "Outer Banks"
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
20.10.2025.
u 18:00

Započelo je snimanje pete i posljednje sezone popularne Netflixove serije "Outer Banks", a glavne zvijezde već su prošetale Stradunom, na oduševljenje brojnih obožavatelja

Dubrovnik je još jednom potvrdio svoj status jedne od najpoželjnijih svjetskih filmskih lokacija. Naime, započelo je snimanje pete i ujedno posljednje sezone Netflixove hit serije "Outer Banks", a kamere su već zabilježile prve kadrove na Stradunu, prenosi DuList. Glumačka postava predvođena Chaseom Stokesom, Madelyn Cline, Jonathanom Davissom i Madison Bailey prošetala je povijesnom jezgrom, dok su brojni obožavatelji iskoristili priliku za fotografiranje. Produkcija će u gradu boraviti više od mjesec dana, a u snimanju, uz Folklorni ansambl Linđo, sudjeluju i brojni Dubrovčani u ulogama statista. Dolazak ovako velike produkcije  pozdravio je i duborvački gradonačelnik Mato Franković

- Dubrovnik ponovno vrhunska filmska kulisa! Započelo je snimanje poznate Netflixove serije Outer Banks koja će se tijekom više od mjesec dana snimati upravo u našem Gradu. Još jednom se pokazuje da je naš Grad prepoznat kao vrhunska svjetska filmska kulisa, ali i destinacija koja uspješno spaja turizam, kulturu i kreativne industrije. Istovremeno, brojke dolazaka i noćenja u ovoj turističkoj sezoni potvrđuju održivost Dubrovnika što je ključno za budućnost našeg turizma i kvalitetu života naših sugrađana. Dubrovnik ponovno dokazuje da je grad filma, ljepote i izvrsnosti - napisao je u objavi na Facebooku.

Serija "Outer Banks" prati skupinu tinejdžera u obalnom području Sjeverne Karoline u potrazi za blagom i odgovorima na obiteljske tajne, a sve je začinjeno klasnim sukobima, akcijom i romansom. S višemilijunskom bazom obožavatelja, prvenstveno među mlađom publikom, serija je u kolovozu 2021. bila na vrhu Nielsenove ljestvice gledanosti u SAD-u. Njena popularnost i vizualna raskoš jamče da će kadrovi snimljeni pod Srđem obići svijet, potencijalno privlačeći brojne fanove da posjete lokacije snimanja, baš kao što je to bio slučaj s Igrom prijestolja

FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli
U Dubrovniku krenulo snimanje Netflixove serije "Outer Banks"
1/42

Osim napete radnje, seriju prate i brojne zanimljivosti iza kulisa koje su doprinijele njezinoj autentičnosti. Glavni glumci, Chase Stokes (John B.) i Madelyn Cline (Sarah Cameron), koji u seriji glume ljubavni par, bili su u vezi i u stvarnom životu. Romansa je trajala više od godinu dana, a sami su priznali kako su im stvarni osjećaji pomogli da vjerno prenesu kemiju na ekrane. Nakon prekida su nastavili profesionalnu suradnju. Produkcija je koristila i neobičnu tehniku kako bi postigla autentičnost prijateljskih odnosa - kamere su često ostajale upaljene bez znanja glumaca, a njihova spontana druženja i interakcije kasnije su uvrštene u seriju kao stvarne scene.

Aleksandar Stanković otkrio: Tri puta su mi zabranili goste u emisiji, a jedan tip ljudi nikada ne bih pozvao

Ključne riječi
showbiz Outer Banks netflix serija Dubrovnik

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Tombstone
Tombstone
18:56 20.10.2025.

Evo, zivim u USA a za seriju nikad nisam cuo. Vjerovatno zato jer je Netflixova a za taj totalno woke kanal otkazao sam pretplatu prije nekih 6 godina. Kao doduse I vecina amerikanaca.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

35th Annual Friendly House Luncheon
Video sadržaj
PRAVNI PREOKRET

Skandal oko nasljedstva Michaela Jacksona! Kći kralja popa optužila odvjetnike, oni tvrde da je primila veliku sumu

Pravna bitka započela je kada je 27-godišnja Paris podnijela peticiju protiv, kako ih naziva, "raskošnih napojnica" od 625.000 dolara isplaćenih trima odvjetničkim tvrtkama za "nezabilježeno radno vrijeme". Njezin pravni tim optužio je upravitelje, Johna Brancu i Johna McClaina, za "arogantno ponašanje", usporedivši ih s Čarobnjakom iz Oza koji zahtijeva slijepo povjerenje, a ne dopušta nikome da "pogleda iza zavjese"

Učitaj još