FOTO Svjetski popularna serija snima se u Hrvatskoj! Najveće zvijezde prošetale setom

Dubrovnik je još jednom potvrdio svoj status jedne od najpoželjnijih svjetskih filmskih lokacija. Naime, započelo je snimanje pete i ujedno posljednje sezone Netflixove hit serije "Outer Banks", a kamere su već zabilježile prve kadrove na Stradunu, prenosi DuList. Glumačka postava predvođena Chaseom Stokesom, Madelyn Cline, Jonathanom Davissom i Madison Bailey prošetala je povijesnom jezgrom, dok su brojni obožavatelji iskoristili priliku za fotografiranje. Produkcija će u gradu boraviti više od mjesec dana, a u snimanju, uz Folklorni ansambl Linđo, sudjeluju i brojni Dubrovčani u ulogama statista. Dolazak ovako velike produkcije pozdravio je i duborvački gradonačelnik Mato Franković.

- Dubrovnik ponovno vrhunska filmska kulisa! Započelo je snimanje poznate Netflixove serije Outer Banks koja će se tijekom više od mjesec dana snimati upravo u našem Gradu. Još jednom se pokazuje da je naš Grad prepoznat kao vrhunska svjetska filmska kulisa, ali i destinacija koja uspješno spaja turizam, kulturu i kreativne industrije. Istovremeno, brojke dolazaka i noćenja u ovoj turističkoj sezoni potvrđuju održivost Dubrovnika što je ključno za budućnost našeg turizma i kvalitetu života naših sugrađana. Dubrovnik ponovno dokazuje da je grad filma, ljepote i izvrsnosti - napisao je u objavi na Facebooku.

Serija "Outer Banks" prati skupinu tinejdžera u obalnom području Sjeverne Karoline u potrazi za blagom i odgovorima na obiteljske tajne, a sve je začinjeno klasnim sukobima, akcijom i romansom. S višemilijunskom bazom obožavatelja, prvenstveno među mlađom publikom, serija je u kolovozu 2021. bila na vrhu Nielsenove ljestvice gledanosti u SAD-u. Njena popularnost i vizualna raskoš jamče da će kadrovi snimljeni pod Srđem obići svijet, potencijalno privlačeći brojne fanove da posjete lokacije snimanja, baš kao što je to bio slučaj s Igrom prijestolja.

Osim napete radnje, seriju prate i brojne zanimljivosti iza kulisa koje su doprinijele njezinoj autentičnosti. Glavni glumci, Chase Stokes (John B.) i Madelyn Cline (Sarah Cameron), koji u seriji glume ljubavni par, bili su u vezi i u stvarnom životu. Romansa je trajala više od godinu dana, a sami su priznali kako su im stvarni osjećaji pomogli da vjerno prenesu kemiju na ekrane. Nakon prekida su nastavili profesionalnu suradnju. Produkcija je koristila i neobičnu tehniku kako bi postigla autentičnost prijateljskih odnosa - kamere su često ostajale upaljene bez znanja glumaca, a njihova spontana druženja i interakcije kasnije su uvrštene u seriju kao stvarne scene.