VIDEO Omiljenu voditeljicu na ulazu na posao dočekalo iznenađenje: 'Popodne idem na kardiološki pregled'

Poznata radijska voditeljica Tatjana Jurić danas ujutro stigla je na svoje radno mjesto na radiju Bravo!, spremna za nove radne pobjede, no nije ni slutila kakav je doček čeka već na samom ulazu u zgradu. Njezini kolege, očito sretni zbog njezinog dolaska, odlučili su se našaliti i prirediti joj dobrodošlicu koju će, bez sumnje, dugo pamtiti.

Cijela akcija pomno je isplanirana i dokumentirana videom koji je kasnije objavljen na društvenim mrežama radija. Kolege Sandra, Ivana i Mišel, uz asistenciju Mateje i Pere, sakrili su se u predvorju i promatrali Tatjanu dok je dolazila s parkirališta. U trenutku kada je opušteno ušla kroz vrata, prostorom je odjeknuo glasan pucanj. Preplašena voditeljica zastala je u šoku, dok su oko nje letjeli konfeti i raznobojne trakice, a kolege su uglas povikali: “Petaaak!”. Njezina prva reakcija, uhvaćena kamerom, bila je kratka i iskrena: “Isuse Bože”, izustila je u potpunoj nevjerici, pokušavajući shvatiti što se upravo dogodilo.

Kada je shvatila da se radi o šali, a ne o nečemu opasnijem, Tatjana je prasnula u smijeh i s olakšanjem počela grliti svoje kolege. “Pa da sam se bar zrihtala za petak”, dobacila je u svom prepoznatljivom duhovitom stilu, pokazavši da joj je iznenađenje, unatoč početnom šoku, ipak bilo drago. Cijela situacija nasmijala je i brojne pratitelje na društvenim mrežama, no jedan komentar otkrio je da nije samo Tatjana bila prestrašena. Njezin kolega, radijski voditelj Filip Riđički, ozbiljno je napisao: “Doslovno smo mislili da je netko nekoga upucao i krenuli bježati na požarni. Fun times”, na što mu je Jurić odgovorila: “Ahahahahahahahaaha! Jaaaaaaao! Eto. Čisti atentat”.

Inicijatori šale s profila radija Bravo! kasnije su se ispričali svima na izazvanom šoku, no Tatjana je sve prihvatila s humorom. Svojim je kolegama na kraju poručila na sebi svojstven način, savršeno zaokruživši cijeli događaj. “Znači!!! Puna mi je torba konfeta, obožavam vas! Popodne idem na kardiološki pregled…”, zaključila je voditeljica, dajući do znanja da će joj nakon ovakvog adrenalinskog početka dana trebati malo vremena da dođe k sebi.

Podsjetimo, Tatjana se početkom listopada vratila se u eter nakon što si je prvi put u gotovo 25 godina karijere priuštila produženi ljetni odmor. “Društvo drago, uzimam slobodno i, za znatiželjne, neplaćeno ljeto. Potražite me ponovo tamo negdje oko 1.10.”, poručila je krajem srpnja svojim slušateljima i pratiteljima.