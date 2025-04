VIDEO Nives Celzijus izabrala seksi Hrvate, a najviše ju je oduševio ovaj naš nogometni reprezentativac

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus, poznata po svojoj otvorenosti i karizmi, nedavno je gostovala u popularnom 'Dalibor Petko Showu'. Osim što je predstavila svoju novu pjesmu i zabavila gledatelje, Nives se upustila i u zabavnu igru ocjenjivanja seksepila poznatih hrvatskih muškaraca, a njezine reakcije, posebno ona na fotografiju jednog našeg nogometnog reprezentativca, izazvale su veliku pažnju.

Tijekom gostovanja, Nives je s Prima bandom izvela svoju novu pjesmu znakovitog naziva "Je, bome je". Priznala je kako joj se s pjesmom dogodila "ljubav na drugo slušanje". - Prvi put kad mi je Jacques pustio pjesmu prasnula sam u smijeh, a onda drugi put kad sam je čula, znala sam da je to to - otkrila je Nives voditelju Daliboru Petku. U emisiju se telefonski uključio i autor pjesme, Jacques Houdek, koji je otkrio neobičnu inspiraciju za stihove. Naime, inspiracija je bila njegova punica, baka Ingrid, koja bi na pitanje je li bio dimnjačar uvijek odgovarala: "Je, bome je." Houdek nije štedio komplimente na Nivesin račun, nazvavši je "nacionalnim blagom koje moramo čuvati". - Ona je jedina koja je mogla donijeti tu pjesmu na satiričan način i da nikoga ne uvrijedimo - naglasio je Jacques, aludirajući na potencijalno provokativan prizvuk teksta. Nives je priznala da je bilo i "sablažnjavanja" na tekst, no dodala je: - Ali su s godinama ljudi već nekako navikli na mene. Ali dobila sam puno više pozitivnih reakcija, i to od ljudi od kojih stvarno nisam očekivala - tvrdi. Izrazila je nadu da bi nova pjesma mogla nadmašiti uspjeh njezinog velikog hita "Karanfili".

Vrhunac zabave u emisiji bila je igra "Bome (ni)je", u kojoj je Nives imala zadatak ocijeniti koji su poznati Hrvati po njezinom mišljenju seksepilni. Na "pozitivnoj" listi, odnosno oni za koje je Nives rekla "Bome je", našli su se glumac Fabijan Pavao Medvešek, njezin kolega iz serije 'Čista ljubav' Momčilo Otašević te glazbenik Dino Jelusić. S druge strane, na listi onih koji nisu prošli njezin "test seksepila" našla su se dva proslavljena hrvatska nogometna reprezentativca – Mateo Kovačić i kapetan Vatrenih Luka Modrić. Voditelj Petko pokazao je Nives i fotografije njezinih bivših partnera, glazbenika Dubravka Ivaniša Ripera i bivšeg supruga, nogometaša Dine Drpića. Nives je na to diplomatski odgovorila: "O bivšima sve najbolje."

Ipak, najupečatljiviji trenutak igre dogodio se kada je na ekranu osvanula fotografija mladog nogometnog asa i miljenika nacije, Joška Gvardiola. Čim je ugledala njegovu sliku, Nives nije skrivala oduševljenje te je glasno uzviknula, parafrazirajući naziv svoje nove pjesme: "JE, BOME JE!" Njezina spontana i entuzijastična reakcija jasno je dala do znanja da Gvardiol, prema njezinom mišljenju, definitivno spada u kategoriju najseksepilnijih Hrvata. Gvardiol, baš kao i Kovačić, standardni je član Manchester Cityja i hrvatske reprezentacije, a njegova pojava očito nije ostavila Nives ravnodušnom.