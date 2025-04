VIDEO Nina Badrić najavila novi koncert uoči Melodija Jadrana: 'Velika mi je čast ovdje nastupati'

Pjevačica Nina Badrić večeras je u Splitu najavila svoj koncert na prekrasnom mjestu, Meštrovićevom Kaštilcu, uoči novog izdanja Melodija Jadrana. - Velika mi je čast i zadovoljstvo. Zaista je velika čast imati svoj veliki koncert 28. lipnja, uoči Melodija Jadrana. Radi se o malom prostoru, u kojem neće stati puno publike, no to je prostor koji nam omogućuje da izvedemo pravu klasiku – moje pjesme, ali i mnogo iznenađenja, uz pratnju gudačkog orkestra. To će biti, usudila bih se reći, mala poslastica, i za mene, nešto što bismo mogli snimiti, nešto što bi moglo ostati za sva vremena.

Nadam se da ćemo to dobro izvesti. Koncert će se održati u Meštrovićevom Kaštilcu. To je mjesto gdje se, uoči Melodija, tradicionalno održavaju koncerti klasične glazbe. Moram se zahvaliti Tomislavu Mrduljašu na povjerenju i što će nas ugostiti. Nakon toga, na finalu Melodija, izvest ću svoju novu pjesmu pod nazivom "Ja čuvam njen dom". Ostat ću nekoliko dana u Splitu, na moje veliko zadovoljstvo, kazala je Nina Badrić i otkrila što očekuje od nove pjesme za koju potpisuje glazbu i tekst.

- Ovo je pjesma koju sam pripremila za svoj aktualni album. Svaku pjesmu na albumu doživljavam kao jedinstveni trenutak, koji treba proći kroz vrijeme. Smatram da će ova pjesma možda postati čak popularnija, ili voljenija. Ne očekujem neki veliki "bum" odmah, ali svatko tko je poslušao pjesmu, pa čak i Tomo, rekao je da je vrlo emotivna. Iako je emotivna, moja pjesma ima svoj specifičan izraz, kazala je Nina.

Pjevačica je na Instagramu otkrila kako je prije press konferencije pobjegla u svoju oazu mira na Hvaru. Nina je objavila niz fotografija koje dočaravaju atmosferu otoka izvan glavne sezone - od slikovitih uličica okupanih zalaskom sunca, ribarskih brodica u luci, do nasmijanog selfija uz tirkizno more. "Biti na otoku u ovo doba godine za mene je maksimalna sreća. Osjetiti ovaj mir," napisala je pjevačica u opisu. Otkrila je i da voli vjetar, iako joj je bura draža od juga, te naglasila: "Veliki tjedan za velike ( male i najvažnije ) stvari u životu. Život ". Uz objavu je stavila i hashtagove #recharging i #hvar, jasno dajući do znanja da puni baterije.

Njezini pratitelji bili su oduševljeni objavom te su je obasuli pozitivnim komentarima i komplimentima poput "Prekrasna žena" i "Baš ste lijepi. Pas je med", dijeleći njezino oduševljenje ljepotama Hvara. Nina očito uživa u zasluženom odmoru, pronalazeći mir i inspiraciju na jednom od najljepših hrvatskih otoka prije povratka svojim glazbenim obavezama. Prošli tjedan Nina je odgodila svoj koncert u Beogradu koji je bio zakazan za subotu, 12. travnja 2025. godine u beogradskoj Areni. Novi datum održavanja koncerta je 17. svibnja 2025. godine.

