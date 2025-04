FOTO Nina Badrić puni baterije u svojoj oazi mira: Maksimalna sreća u ovo doba godine

Naša popularna pjevačica Nina Badrić pobjegla je ovaj tjedan na jedno od svojih omiljenih mjesta - sunčani otok Hvar. Svoje trenutke mira i sreće podijelila je s pratiteljima na Instagramu, oduševivši ih prizorima otočke idile. Nina je objavila niz fotografija koje dočaravaju atmosferu otoka izvan glavne sezone - od slikovitih uličica okupanih zalaskom sunca, ribarskih brodica u luci, do nasmijanog selfija uz tirkizno more. "Biti na otoku u ovo doba godine za mene je maksimalna sreća. Osjetiti ovaj mir," napisala je pjevačica u opisu. Otkrila je i da voli vjetar, iako joj je bura draža od juga, te naglasila: "Veliki tjedan za velike ( male i najvažnije ) stvari u životu. Život ". Uz objavu je stavila i hashtagove #recharging i #hvar, jasno dajući do znanja da puni baterije.

Njezini pratitelji bili su oduševljeni objavom te su je obasuli pozitivnim komentarima i komplimentima poput "Prekrasna žena" i "Baš ste lijepi. Pas je med", dijeleći njezino oduševljenje ljepotama Hvara. Nina očito uživa u zasluženom odmoru, pronalazeći mir i inspiraciju na jednom od najljepših hrvatskih otoka prije povratka svojim glazbenim obavezama. Prošli tjedan Nina je odgodila svoj koncert u Beogradu koji je bio zakazan za subotu, 12. travnja 2025. godine u beogradskoj Areni. Novi datum održavanja koncerta je 17. svibnja 2025. godine.

"Koncert Nine Badrić u beogradskoj Areni je odgođen. Zbog svima jasnih razloga u kojima je u takvoj atmosferi nemoguće održati koncert na visoko profesionalnoj razini odlučili smo se za novi termin", pisalo je na Instagramu Nine Badrić koja se svima i zahvalila na razumijevanju. Premda se ne navodi razlog odgode sve se događa u trenutku kada je troje hrvatskih državljana protjerano iz Srbije u posljednjih nekoliko dana. Među njima je i voditelj predstavništva Hrvatske gospodarske komore, koji godinama živi u Srbiji. Koncert je dio Ninine turneje pod nazivom Moji ljudi, koja je započela nastupom u Areni Zagreb, a kojom pjevačica slavi 30 godina karijere.