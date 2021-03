VIDEO Nevjerojatne scene tijekom emisije: Gola žena utrčala u studio i gađala voditeljicu ciglom

Tijekom snimanja emisije "Acces Direct" u studio rumunjske televizije A1 utrčala je nepoznata gola ženska osoba te napala voditeljicu Mirelu Vaidu (39). Vidno šokiranu ju je pokušala pogoditi ciglom, a u pomoć su joj priskočili članovi produkcije na setu.

Naime, Mirela je vodila program uživo kada je nepoznata žena utrčala i htjela ju pogoditi ciglom koja je na kraju pala svega metar od nje. Bespmoćna Mirela počela je vikati, a iz režije su odmah potrčali kako bi zaustavili nepoznatu ženu da joj naudi.

Zasada nije poznat razlog zbog čega se žena odlučila na ovaj nevjerojatni potez, a tamošnji mediji doznaju da je u zgradu ušla kroz sporedni ulaz jer tamo nema osiguranja. Reakcije na društvenim mrežama nisu izostale.

What in the world is happening 😳