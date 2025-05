VIDEO Mate Rimac otkrio tajnu, evo kako je smršavio 15 kilograma: 'Odlučio sam nešto promijeniti'

Mate Rimac, jedan od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika, odlučio je s pratiteljima podijeliti intimnu priču o svojoj životnoj transformaciji koja je započela prije tri godine. - Prije tri godine bio sam u prilično lošem stanju. Moj se život godinama svodio samo na posao – punih 13 godina. Onda sam odlučio nešto promijeniti – počeo sam redovito vježbati i ići u planinarenje s prijateljima. Jedna od najboljih odluka koje sam donio u životu - napisao je Rimac u svojoj objavi na Instagramu.

Rezultati njegove odluke su impresivni - izgubio je 15 kilograma i značajno poboljšao svoju fizičku kondiciju. Iako priznaje da još uvijek nije u vrhunskoj formi, zadovoljan je napretkom s obzirom na početnu točku. Planinarenje mu je postalo strast koju prakticira svaki slobodni vikend, najčešće na rutama od desetak kilometara po Medvednici iznad Zagreba.

No, njegov najnoviji pothvat posebno je impresivan - s prijateljima je prepješačio cijelu Medvednicu od zapada do istoka. - Ovaj put odlučili smo proći cijelu planinu – 50 kilometara, 2.244 metra uspona, gotovo 6.000 potrošenih kalorija i više od 13 sati hodanja, plus ručak i pauze. Ovo je stvarno bilo na granici mojih mogućnosti, ali i prekrasno iskustvo - podijelio je Rimac.

Posebno je naglasio kako se ova prilika za rekreaciju i poboljšanje zdravlja nalazi "doslovno pred našim nosom", tik iznad hrvatske metropole. Svojim je primjerom želio potaknuti i druge koji možda oklijevaju s početkom bavljenja fizičkom aktivnošću. - Ako niste fizički aktivni, kao što ja nisam bio prije tri godine – potičem vas da krenete. Vrijedi svakog koraka - zaključio je poduzetnik, dodajući kako je redovita fizička aktivnost jedna od najboljih odluka koje je donio u životu.

Podsjetimo, krajem rujna pojavile su se glasine kako je Mate Rimac nakon razvoda od supruge Katarine pronašao novu ljubav. Šuškalo se tada kako je 29-godišnja Valentina Blažeković iz Donjeg Miholjca, koja se inače bavi marketingom, njegova nova odabranica, ali ta veza nije bila dugog vijeka. Prema pisanju 24 sata, Mate i Valentina više nisu zajedno, doznao je ovaj medij od izvora bliskih ovom sada bivšem paru.

Da je naš uspješni poduzetnik u vezi s Valentinom počelo se nagađati nakon što je jednog vikenda u rujnu Mate bio u njenom rodnom Donjem Miholjcu na kirvaju (op.a. proštenje, dan zaštitnika župe, tradicionalna proslava u slavonskim mjestima). Njegova personalizirana Nevera s tablicama Magla-1 viđena je parkirana u dvorištu njene obiteljske kuće, na iznenađenje stanovnika tog slavonskog gradića široj javnosti poznatog uglavnom po istoimenoj pjesmi Kandžije ili po reprezentativcu Domagoju Vidi. Valentina je na svom profilu na Facebooku objavljivala fotografije s Matom i njegovim automobilom.

Fotografije su mogli vidjeti samo njeni prijatelji na Facebooku jer nisu bile na statusu javno. Po Miholjcu se već neko vrijeme šuška da im je Rimac novi "zet", a kad se Nevera pojavila u gradiću, mnogi su to shvatili kao potvrdu nove romanse. Naime, novinari su tada stupili u kontakt s Valentinom te su je pitali za vezu s Matom. – Ne bih to sada komentirala, u poslu sam – kazala im je Valentina te novinare zamolila da je nazovu kasnije. Na kasnije pozove nije odgovarala, već je porukom odgovorila da nema komentara nastavno na temu zbog koje su je zvali.

Nakon toga uslijedilo je i njezino zaključavanje svih fotografija na društvenim mrežama za javnost. Valentina studirala na privatnom fakultetu u Zagrebu, a potom se zaposlila u odnosima s javnošću. Ljetos je otvorila tvrtku za "savjetovanje u vezi s poslovanjem i drugim upravljanjem". Podsjetimo, u lipnju ove godine doznalo se da su se Mate Rimac i Katarina Lovrić razveli nakon tri godine braka. Tada je tu informaciju potvrdilo nekoliko izvora bliskih Rimcu. Sada već bivši par vjenčao se u srpnju 2021. godine u Splitu na privatnoj ceremoniji. Vjenčanje je održano u Villi Dalmacija, a prisustvovali su samo paru najbliži ljudi. U srpnju iste godine imali su crkveno vjenčanje u okolici Livna.

