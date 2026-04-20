Brkovi su objavili svoj deveti studijski album „Duga devetka“, glazbeno izdanje koje već u startu nosi jasnu simboliku: devet pjesama, deveti album – matematika je jasna. „Duga devetka“ nastavlja i dodatno pojačava prepoznatljivi „punkfolkwellness“ potpis benda. Žanrovski sudar pun energije, satire i direktnosti, kombiniraju punk s folk melodijama i tekstovima koji bez filtera komentiraju stvarnost. Ovo izdanje ne pokušava biti pitomo ni uglađeno, jer Brkovi rade ono što najbolje znaju – donose istančane rifove i snažan zvuk. Publika je kroz singlove „Labavi“, „Naša mala zemlja“, „Moj prijatelj je postao žena“ i „Novi Bon Jovi“ dobila jasan uvid u smjer albuma: refreni za masovno pjevanje i tekstovi koji balansiraju između humora koji gađa baš tamo gdje treba, ironije i direktnog komentara na stanje društva.

VEZANI ČLANCI



Album je producirao Ivan Mihaljević, a vizualni dio priče i ovaj put nosi snažan autorski pečat. Većinu spotova režirao je frontmen benda, Vedran Pehar, samostalno ili u suradnji s Alenom Vlajnićem iz HUIHUI Productions, čime je dodatno zaokružen identitet albuma, od zvuka do slike. Važno je istaknuti da je i ovo izdanje, kao i sva prethodna, realizirano u potpunosti DIY modelu, bez podrške izdavača, što dodatno naglašava autentičnost i neovisnost benda. Album je dostupan na svim streaming servisima i službenim kanalima benda.

„Meni se album jako sviđa i zadovoljan sam kako je sve na kraju ispalo. Jedva čekam da ljudi čuju što smo im pripremili“, poručuje Vedran.

VIDEO Rozga se pridružila Jakovu Jozinoviću na pozornici, pogledajte kakav su show napravili



Brkovi dolaze u Zagreb s dva uzastopna koncerta u klubu Boogaloo, 9. i 10. listopada, gdje će kroz dvije večeri donijeti ono po čemu su najpoznatiji, intenzivan, glasan i nepredvidiv live nastup. Publiku očekuje set sačinjen od etabliranih koncertnih favorita, uz neponovljivu energiju benda. Nastupi legendarnog benda funkcioniraju kao jedan kontinuirani udar energije, a upravo zbog toga najavljuju dvije koncertne večeri u kojima će vladati prava punk energija. Dva datuma u Boogaloo-u dodatno potvrđuju interes publike i status benda na regionalnoj sceni. Ulaznice po cijeni od 18 eura u prodaju kreću u utorak, 21. travnja u 10:00, u sustavu Core Event te u Dirty Old Shopu i Rockmarku. Ta cijena bit će na snazi do 31. svibnja, a od 1. lipnja cijena će biti 20 eura.

Brkovi su poznati po intenzivnim i spektakularnim live nastupima, pa će tako i Boogaloo pretvoriti u prostor kolektivnog pjevanja, skakanja i čistog kaosa.



