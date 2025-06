VIDEO Kakav hit! Kraljica Maxima sprdala Trumpa dok je stajala pored njega pred kamerama, pogledajte joj izraz lica

Kraljica Maxima od Nizozemske našla se na meti kritika i komentara nakon što je na društvenim mrežama osvanula snimka koja sugerira da ismijava američkog predsjednika Donalda Trumpa, i to dok stoji tik do njega. Trump je u srijedu doputovao u Nizozemsku povodom NATO summita, a tom prilikom fotografirao se s nizozemskim kraljevskim parom, kraljem Vilimom-Aleksandrom i kraljicom Maximom.

Na viralnom videu vidi se trenutak kada trojac pozira pred kamerama, dok Trump pokazuje poznati "palac gore". Kralj se potom približava američkom predsjedniku, dok kraljica ostaje nešto po strani. U tom trenutku Trump i kralj razmjenjuju nekoliko riječi i nasmijavaju se, dok kraljica tiho stoji pored njih, sa smiješkom na licu. Trump je tada rekao: "To je ta fotografija koju želimo", a kralj mu odgovorio: "Nadam se da ste dobro spavali!" Trump je odgovorio: "Bilo je sjajno, kuća je...", nasmijao se i zahvalio prisutnima.

U tom trenutku, kamera je uhvatila trenutak u kojem se čini da kraljica Maksima imitira način na koji Trump pomiče usne dok govori, što je mnogima izgledalo kao sarkastičan čin.

Queen Maxima of the Netherlands mocks Donald Trump in front of the cameras!🤣 pic.twitter.com/IRCY6SjGca