BEZ DLAKE NA JEZIKU

VIDEO Jole bez zadrške progovorio o vojnom roku: 'Naučiš živjeti bez mame i tate, ja to zovem muškost'

Split: Popularni Jole i Ante Alduk odmjerili snage u vožnji motora
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
29.10.2025.
u 18:30

Vijest o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka u Hrvatskoj pokrenula je lavinu komentara, a u raspravu se uključio i pjevač Joško Čagalj Jole, koji je svojim čvrstim stavom iznenadio mnoge

Odluka da se od početka 2026. godine u Hrvatsku vraća obavezni vojni rok jedna je od najvrućih tema u javnosti. Dok jedni pozdravljaju ovu mjeru kao nužan korak za jačanje discipline i domoljublja, drugi je smatraju zastarjelim konceptom. Svoje mišljenje o svemu dao je i popularni pjevač Joško Čagalj Jole, koji je u razgovoru za Happy FM bez zadrške podržao povratak ročnika u vojarne, prisjećajući se pritom i vlastitog iskustva.

- Jesam, podržavam uvođenje vojnog roka. Što se tiče nekog kodeksa, odgoja, domoljublja, to su važne stvari. Treba se naučiti malo živjeti bez mame i tate, naučiti složiti majicu kad ideš na put, spakirati kufer kada putuješ negdje s prijateljima ili s obitelji. Da naučiš očistiti nešto, da naučiš zašiti dugme. Ja, evo, nisam zašio dugme ima 30 godina - iskreno je priznao Jole, ističući kako vojska mlade uči osnovnim životnim vještinama i samostalnosti koje su ključne za odrastanje.

@happy_fm Jole o vojnom roku 🫡 #jole #vojnirok #vojska ♬ original sound - Happy FM

Pjevač se osvrnuo i na vlastito iskustvo služenja u JNA i kasnije u Hrvatskoj vojsci, koristeći živopisan primjer kako bi dočarao što smatra ključnom lekcijom. - Odeš malo i vidiš da nema ‘ne mogu’. Kada je ustajanje u 4 i pol ujutro, a vani minus sedam, mama i tata te nikad ne bi pustili van. A ovdje su svi izašli i nije se nitko nikada razbolio ni prehladio. Ja to zovem muškost - zaključio je Jole, naglašavajući kako takva iskustva grade karakter i otpornost na način koji zaštićeni život u roditeljskom domu ne može.

Jole iskreno priznao: Volio bi da moja djeca imaju brak kakav imamo Ana i ja
Split: Popularni Jole i Ante Alduk odmjerili snage u vožnji motora
Njegove riječi izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama, a velik broj ljudi pružio mu je podršku. Komentari poput: - "U pravu si, Jole. I ja sam bio takav, a vojni rok mi je pomogao da se skinem mami sa si**", "Nema ništa bolje nego služiti domovini", “To je istina živa”, "Nisam tvoj fan ali 1000 posto si u pravu" - preplavili su objavu na TikToku. Iako je bilo i onih koji su smatrali da se disciplina i odgovornost mogu naučiti i bez vojske, čini se da je Jolin stav pogodio žicu kod značajnog dijela javnosti, otvarajući ponovno raspravu o odgoju i samostalnosti novih generacija.
showbiz vojni rok Jole joško čagalj jole

