PROGLEDAJ SRCEM - 15. I 16. svibnja

Organizatori najavili neviđeni produkcijski spektakl kakav u Areni Zagreb još nije viđen

17.03.2026.
u 14:49

Zanimanje za ovogodišnji Progledaj srcem, koji će se ove godine održati 15. i 16. svibnja u Areni Zagreb, nadmašio je sva očekivanja. Ulaznice za prvi datum, subotu 16. svibnja, su rasprodane, a za dodatni datum 15. svibnja mjesta ubrzano se pune.

Posebnost je ovogodišnjeg izdanja u scenskom dizajnu koji briše uobičajene granice između pozornice, izvođača i publike. Iako nije riječ o klasičnom 360° konceptu s pozornicom u samom središtu Arene, prostor je osmišljen tako da stvori novi doživljaj zajedništva i blizine. Pozornica je smještena na uobičajenom mjestu, ali dodatno je produžena, čime se izvođači još više približavaju publici i stvaraju snažniju povezanost te intimniji doživljaj unatoč veličini dvorane.

Publika tako nije samo promatrač, ističe kreativni producent Luka Kotar, nego postaje aktivni sudionik večeri u pažljivo osmišljenu prostornom i produkcijskom konceptu koji povezuje pozornicu i gledalište u jedinstvenu cjelinu.

Cjelokupni tehnički i scenografski koncept, od pozicioniranja pozornice do rasvjete, videosadržaja i vizuala, projektiran je tako da omogući maksimalnu povezanost izvođača i publike. Svaki element produkcije ima svoju funkciju u stvaranju zajedničkog prostora slavljenja, u kojem se briše uobičajena podjela na izvođače i gledatelje. Cilj nam je pomoću suvremenih produkcijskih rješenja otvoriti prostor susreta, u kojemu glazba i molitva vode prema iskustvu Božje prisutnosti.

Program, koji će se održati od 19 do 22 sata, bit će ispunjen svjedočanstvima, snažnim trenutcima slavljenja i zajedničkom molitvom. Publiku očekuje bogat i dinamičan sadržaj koji suvremenu duhovnu glazbu povezuje s produkcijskim doživljajem na visokoj, svjetskoj razini.

Na pozornici će nastupiti neka od najpoznatijih imena suvremene kršćanske glazbene scene:

Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, fra Marin Karačić, Stijepo Gleđ Markos i Vanessa Mioč. U  subotu 16. svibnja pridružit će im se i Dominik Lučić i Jakov Jozinović s izvedbom svog dueta. Večeri slavljenja oba dana predvodit će i fra Stjepan Brčina te don Roko Kaštelan. Sva ova dobro poznata imena zajedno će stvoriti večeri za pamćenje u kojima Arena postaje jedno srce i jedan glas.

S obzirom na gotovo rasprodani kapacitet, organizatori pozivaju sve zainteresirane da na vrijeme osiguraju svoje ulaznice i postanu dio Progledaj srcem koji već sada nose obilježja jednog od najupečatljivijih kršćanskih događaja godine. Svoja mjesta možete osigurati putem stranice Eventim.hr, na svim Eventim prodajnim mjestima te u Laudato galerijama u Zagrebu i Zadru.

