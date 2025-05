VIDEO Evo što je slavni oskarovac vikao na fotografa na crvenom tepihu, ovo ga je razbjesnilo

Incident se dogodio dok je 70-godišnji Denzel Washington koračao crvenim tepihom na 78. izdanju Filmskog festivala u Cannesu, u društvu redatelja filma Spikea Leeja i kolege glumca A$AP Rockyja. Prema izvještajima i video snimkama, jedan od fotografa pokušao je privući glumčevu pažnju tako što ga je potapšao po ruci. Washington, vidno iziritiran, okrenuo se prema fotografu i upro prstom u njega. Stručnjak za čitanje s usana Jeremy Freeman ekskluzivno za Daily Mail otkrio je da je zvijezda filma "Malcolm X" povikala: "Hej, još jednom — prestani." Zatim je, prema Freemanovoj analizi, dodao: "Da ti kažem — stani, stani — nikad me više ne diraj rukama."

Unatoč Washingtonovim jasnim riječima i govoru tijela, fotograf, koji je tijekom cijelog incidenta imao neobičan osmijeh na licu, navodno je odgovorio s "Nije dozvoljeno," prije nego što se nasmijao i dodao, "Da, da, da." Kao da to nije bilo dovoljno, fotograf je ponovno pokušao zgrabiti glumca za ruku, čak se usudivši upitati: "Mogu li vas slikati?" U tom trenutku, Washingtonu je očito prekipjelo te je, prema Freemanovom čitanju s usana, povikao: "Prestani, prestani s tim, prestani. Ozbiljno mislim. Prestani, prestani s tim." Mnogi fotografi koji su okruživali Washingtona, uključujući i onoga kojemu se obraćao, nastavili su se smiješiti, što sugerira da možda nisu shvatili koliko je glumac bio uzrujan.

Denzel Washington appeared to have a tense exchange on the "Highest 2 Lowest" red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival. 🎥: Getty pic.twitter.com/NirZELEloi — New York Post (@nypost) May 19, 2025

Ovaj ispad nije prvi takav za slavnog glumca, koji ima povijest napetih interakcija s fotografima i obožavateljima. U listopadu 2024. godine, Washington je snimljen kako viče na lovce na autograme u New Yorku, a 2021. je također imao intenzivan trenutak s obožavateljem. Čini se da oskarovac ima vrlo jasne granice kada je u pitanju osobni prostor i interakcija s javnošću. Unatoč ovom neugodnom događaju na crvenom tepihu, predstavnik Denzela Washingtona izjavio je da je to bila "sjajna večer".

Naime, neposredno nakon sukoba s fotografom i prije same premijere filma "Highest 2 Lowest" unutar dvorane, Denzel Washington doživio je veliko i ugodno iznenađenje. Uručen mu je počasna Zlatna palma, najviše priznanje festivala. Spike Lee, redatelj filma i dugogodišnji Washingtonov suradnik, pomogao je u predstavljanju nagrade. "Ovo je moj brat. Volim ga. Drago mi je što si ovdje gdje te svi ljudi također vole," rekao je Lee, grleći glumca. Vidno dirnut, Washington je odgovorio: "Ovo je potpuno iznenađenje za mene, pa sam malo emotivan, ali od srca vam svima zahvaljujem. Bila je sjajna prilika ponovno surađivati s mojim bratom – bratom druge majke, Spikeom." Dodao je kako su filmaši privilegirana skupina koja ima priliku raditi ono što voli i za to biti plaćena. Festival u Cannesu čak je promijenio dio svog rasporeda kako bi se prilagodio Washingtonovom dolasku, budući da je glumac imao samo jedan slobodan dan od izvođenja predstave "Othello" u New Yorku.

Film "Highest 2 Lowest", koji je na festivalu prikazan izvan konkurencije i zaradio šestominutne ovacije, remake je filma Akire Kurosawe "High and Low" iz 1963. godine. Radnja je smještena u suvremeni New York, a uz Washingtona i A$AP Rockyja (36), u filmu glume i Jeffrey Wright te Ilfenesh Hadera. Ovo je peta suradnja Washingtona i Leeja, a prva nakon trilera "Inside Man" iz 2006. godine. Njihova suradnja uključuje i filmove kao što su "Mo' Better Blues", "Malcolm X" i "He Got Game". Film "Highest 2 Lowest" produciraju Apple i A24, a u kina stiže 22. kolovoza, dok će na Apple TV+ biti dostupan od 5. rujna. Čini se da ni neugodan susret s fotografom nije mogao zasjeniti uspješnu večer za Denzela Washingtona u Cannesu, ispunjenu priznanjem za njegovu bogatu karijeru i ovacijama za novi filmski uradak.

