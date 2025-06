Venecija, laboratorij u kojemu se granice arhitekture šire u smjeru umjetnosti, znanosti, tehnologije i društvenog angažmana

Venecijanski bijenale arhitekture svake druge godine pretvara ovaj jedinstveni grad u globalnu točku susreta ideja, mjesto gdje se susreću arhitekti, inženjeri, znanstvenici, umjetnici, ali i entuzijasti. Biennale Architettura 2025. još jednom potvrđuje status najvažnije svjetske manifestacije posvećene arhitekturi. U svom 19. izdanju, koje traje do 23. studenoga, Biennale okuplja više od 750 sudionika, od arhitekata i inženjera do znanstvenika, umjetnika i sanjara iz cijelog svijeta.



Ovogodišnji kustos je Carlo Ratti, ugledni arhitekt i profesor na Massachusetts Institute of Technology, koji Biennale oblikuje kao prostor ispreplitanja različitih vrsta inteligencije: prirodne, umjetne i kolektivne. Tema "Intelligens. Natural. Artificial. Collective." nadilazi jednostavnu dihotomiju tehnologije i prirode; umjesto toga, Ratti poziva na novu sinergiju između čovjeka, stroja i okoliša, u vremenu koje obilježavaju sve snažniji klimatski poremećaji, društvene nejednakosti i kriza povjerenja u sustave.