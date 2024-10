Veliki preokret u showu! Larisa spasila Mariju i napustila show: 'Za moje dobro, puno će mi lakše biti vani'

Šest tjedana je prošlo u 'Životu na vagi', a kandidati su imali još jedno vaganje. Ovaj put malo drukčije jer je Larisa zbog pobjede u izazovu odlučivala tko će svoj put nastaviti kod kuće da bi na kraju iznenadila sve i rekla da će to biti ona!

Prvi su na vaganje išli Antonija i Ivica, tim s imunitetom. Ivicu je pogodio odlazak kod liječnika, odnosno, dodir s vanjskim svijetom, kad je vidio roditelje s djecom. Nije odustao od showa nakon razgovora s kandidatima, pogotovo s Davorkom koja mu je istaknula da upravo zbog djece ne smije odustati. Ponosan je što su liječnici rekli da napreduje u svim segmentima, ali još nije spreman vježbati s ostalima, baš kao i Antonija koja kaže da će se truditi da to što prije ostvari. Antonija je prošli put imala 193,2 kilograma, a Ivica 220,4 kilograma. Skinula je dva kilograma, što je 1% tjelesne mase dok je Ivica skinuo 2,4 kilograma, što je 1,1% tjelesne mase. Skupa su skinuli 4,4 kilograma, odnosno, 1,1% tjelesne mase. „Za nekoga tko ima blizu 200 kilograma, to je samo 1% i rezultat nije u skladu s našim očekivanjima i predviđanjima. Definitivno smo napravili ogroman pomak, ali rezultati ne pokazuju njihovo zalaganje i napredak“, rekao je Edo.

Par s osvojenim imunitetom su Antonio i Esmir za kojeg su treneri komentirali da je jako srdačan i uvijek svima na usluzi, pa je tako i ošišao svog 'sina' Antonija. Esmir voli pomagati ljudima pa tako sad pomaže jednom čovjeku kojeg je primio kod sebe u Puli i brine se za njega jer ga podsjeća na njegova pokojnog oca, koji je njemu spasio život. „Kao dijete pao sam u nabujalu Bosnu i on je za mnom skočio i izvukao me iz prljave vode“, kroz suze je pričao.

Na prošlom vaganju Esmir je imao 135,1 kilogram, a Antonio 136,2 kilograma - Esmir je skinuo 1,7 kilograma, što je 1,3% tjelesne mase dok je Antonio skinuo 1,5 kilograma, što je 1,1% tjelesne mase. Skupa su izgubili 3,2 kilograma, odnosno, 1,2% tjelesne mase.

Marija se bojala da će ići kući, no ako se to dogodi, nastavit će istim tempom. Alina je prošli put imala 124,6 kilograma, izgubila je 2,9 kilograma, što je 2,3% tjelesne mase, Marija je imala 145,2 kilograma, skinula je 0,9 kilograma, što je 0,6% tjelesne mase. „Moram biti iskrena, svaku vagu mene Marijin rezultat vuče prema dolje“, rekla je Alina. Izgubile su 3,8 kilograma, što je 1,4% tjelesne mase.

Davorka i Mateo bili su sljedeći, a Mateo se opet pravdao zašto nije hodao koliko mu je Mirna rekla. Obećao je da će svaki dan hodati više od 20.000 koraka. Prošli put Mateo je imao 175,3 kilograma, skinuo je četiri kilograma, što je 2,3% tjelesne mase. Davorka je imala 123,4 kilograma, izgubila je 2,1 kilogram, što je 1,7% tjelesne mase. Izgubili su 6,1 kilogram, odnosno, 2% tjelesne mase.

Nikolina misli da je prijetnja Larisi i da će je izbaciti ako bude imala priliku. „Ta me žena ne može organski podnijeti“, rekla je Larisa, negirajući da su prijetnja jedna drugoj. Nina se složila s cimericom jer poštuje to što ljudima kaže sve u lice. „Ti odnosi utječu na moje raspoloženje i to je velika borba za mene“, dodala je Nina dok Larisa misli da glumi žrtvu i da je najplačljivija osoba na svijetu.

Posljednji put Nina je imala 117,8 kilograma, izgubila je 2,1 kilogram, što je 1,8% tjelesne mase. Nikolina je imala 145,2 kilograma, skinula je 3,2 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase. Zajedno su izgubile 5,3 kilograma, što je 2% tjelesne mase. Nikolina je bila presretna što nisu završile ispod žute linije i jako ju je zanimalo koga će sada Larisa poslati kući.

„Mentalno mi je jako teško u kampu. Bole me nepravda, dvoličnost, laži, podsmjehivanja, upiranja prstom i nedostatak komunikacije“, rekla je Larisa, a Nikolina nastavila da se priča kako prisluškuje iza kućica, a pravi se svetica. „Kod mene uvijek traže negativne stvari i kad napravim nešto pozitivno, ne vidi se to, to je nepravda velika“, zaključila je Larisa koja se osjeća neshvaćeno.

Nina misli da glumi žrtvu, a Nikolina joj je predbacila i to što se odjednom druži s Alinom i Marijom, no Larisa kaže da jedino one žele komunicirati s njom dok je ostali izbjegavaju. Nikolina zna da to rade zato što ogovara, počele su se prepirati, a treneri su zaključili da nitko nije u pravu i da su došli u 'Život na vagi' kako bi se bavili sobom i svojim životom, a ne drugim osobama.

Na posljednjem vaganju Larisa je imala 98,3 kilograma, skinula je 2,1 kilogram, što je 2,1% tjelesne mase. Nije se našla ispod žute linije i morala je odlučiti tko ide kući. „Jako volim Mariju, ali želim biti iskrena i reći da bi kombinacija s Larisom bila jako dobra - ona je jaka, ja sam jaka, bile bismo dobar par“, rekla je Alina, no Larisa nije željela ni Alini ni Mariji uskratiti boravak u 'Životu na vagi'.

„Meni je moje mentalno zdravlje na prvome mjestu. Zamolila bih da ja napustim kuću, za moje dobro. Vani imam ljude koji me poznaju, koji će mi biti podrška, nastavit ću trenirati i puno toga sam naučila u ovih šest tjedana. Za moje dobro, puno će mi lakše biti vani“, rekla je Larisa dok Nina smatra da ne bi bilo tako da su ispod žute linije bile Nikolina i ona. „Ali ako ona ovo vidi kao dobro djelo, bravo za nju i neka joj bude“, komentirala je Nina.

U 'Život na vagi' Larisa je došla sa 112,7 kilograma, skinula je 16,5 kilograma, što je 14,6% tjelesne mase. Marija joj je bila zahvalna što joj je pružila još jednu priliku, a Larisa je opet zahvalila Alini što joj je prišla i počela se družiti s njom te što su Marija i ona prepoznale njezinu dobrotu. Uvjerena je da bi Alina i ona u paru stigle do finala, no vjeruje da će i sama vani ostvariti svoj cilj.

