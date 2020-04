Velika svađa Gordane i Dejana naljutila gledatelje: 'Djeluje mutno. Ne sviđa joj se više'

U jučerašnjoj epizodi showa 'Brak na prvu' gledatelje je zaintrigirala velika svađa Gordane i Dejana. Drama ih je prikovala za TV ekrane, a svoje mišljenje su odmah pohrlili podijeliti na društvenim mrežama.

Naime, neki od njih smatraju da se vidi da se Gordani Dejan više ne sviđa, iako su u početku bili par kojima su mnogi davali najviše šansi za opstanak.

Foto: Facebook

- Glumi. Ne sviđa joj se više. Licemjerje! - uzrujano je prokomentirala jedna gledateljica, a druga je svojim komentarom pokazala da dijeli njezino mišljenje:

- Ma on nju vise ne zanima ni jedan posto... zato i je sve to tako... da je cura fer i u redu ...rekla bi mu to i otišla... i kraj priče... mislim da on uopće nije loš...koliko mi ona djeluje mutno .

Neki obožavatelji showa bili su i malo oštriji.

Foto: Facebook

- Premazana je svim i svačim - stoji u komentaru gledateljice kojoj se Gordanino ponašanje prema Dejanu nije svidjelo.

- Manipulatorica i glumica teža.. A Dejan je sve skužio, možda je htio da mu razjasni pa dosađivao, a ova otišla ptičice ujutro

slušati..a ionako ustaje u 6..nije neka razlika - napisala je gledateljica koja je čvrsto stala na Dejanovu stranu.

Podsjetimo, Gordana Marelli noć je provela šetajući po parku u pet sati ujutro jer se posvađala sa svojim suprugom Dejanom. Naime, Gordana je ranije napustila zabavu na kojoj su bili prisutni skoro svi parovi kako bi se mogla odmoriti, a Dejana je povrijedilo to što ga nije pozdravila na odlasku.

„Nisi mi ni rekla da odlaziš i nisi me ni pozdravila. Ako smo zajedno došli, onda si mi mogla reći da ideš“, kazao je povrijeđeni Dejan, što je Gordani bila pretjerana reakcija: „Nemam te što pitati je li mogu otići, pozdravila sam i otišla. Sada mi ne daš spavati, vrijeđaš me i rekao si da sam neiskrena“, kazala je Goga i potom otišla i ostavila Dejana. „Razgovor je otišao u krivom smjeru, ja sam se osjećao razočaran, ali kako čujem bio sam agresivan. Daj molim te, neki dan sam bio prenježan, sad sam agresivan, a istina je negdje u sredini. Ne vjerujem što se dogodilo i ne da mi se više ovako“, kazao je razočarani Dejan. Kasnije kada se Goga vratila u stan, priznala je Dejanu da se više ne osjeća sigurno u njegovoj blizini i da želi da se on odseli, a onda je ponovno povukla temu njihove svađe.

„Ne osjećam se ugodno i grozno mi je što si upleo Adama u cijelu priču. Optužio si me da sam cijelu večer gledala Adama i da se ja već danima motam oko njega“, rekla je Goga koja to negira, a nije skrivala ni suze, ali Dejan u to ne vjeruje. „Nešto ima s njezine strane prema njemu i užasno je neugodna situacija“, kazao je, a onda su supružnici u problemu otišli do eksperta Borisa Blažinića da pokušaju naći zajednički jezik.