Par iz showa 'Ljubav je na selu': Romantična gesta i zaruke kao iz filmova

Antoniju Beščec i Srećka Ponjavica spojio je internacionalna sezona showa "Ljubav je na selu". U toj sezoni Srećko je, Srećko je na svoju farmu u Kanadu uz Antoniju poveo Martinu Serdar i Marijanu Črlenec i od početka je bilo jasno da se između Srećka i Antonije rađa nešto više od prijateljstva. Ubrzo nakon završetka showa Antonija se s Vira preselila u Kanadu, a sada je pala i prosidba koja je Antoniju iznenadila.

- Nisam ništa znala niti naslutila. Jeli smo voće i čokoladu i Srećko je pošao u garažu i pitao me da mu dođem pomoći. Napravio je isto kao i u epizodi u sceni kad smo kliknuli i kad smo se poljubili u garaži kod BMW-a. Srećko je kleknuo, uzeo moje ruke i rekao: 'Ovdje smo prvi puta kliknuli i ovdje je bio prvi poljubac u Kanadi. Volim te i hoću da mi budeš žena'. Zatim me na engleskom pitao: 'Will you marry me?' Ja sam bila u šoku, nisam to očekivala. Rekla sam 'YES!' i stavio mi je prsten, zagrlio me i poljubio i mi smo zaručeni - ispričala je Antonija za RTL.

Gdje će organizirati svoje vjenčanje i kada će se ono dogoditi još nisu odlučili. Zahvaljujući ovom showu tijekom 12 sezona sklopljeno je 13 brakova i rođeno je 17 djece.