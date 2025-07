VIDEO Daniel Popović: 'Bivša će na sudu odgovarati zbog laži, a mene su jurili bejzbol palicama i prijetili mi'

Nekadašnja velika zvijezda bivše države, pop pjevač i tekstopisac Daniel Popović gostovao je u novoj epizodi popularnog Večernjakovog podcasta Show². S više od pedeset godina karijere sa sugovornikom kao što je on nije nedostajalo tema, od glazbenih početaka i djetinjstva, vrtoglavog europskog uspjeha s pjesmom "Džuli" pa sve do turbulencija u privatnom ljubavnom životu. Iskreno i bez dlake na jeziku Daniel je komentirao apsolutno sve, a posebno se istaknuo novitet kada je riječ o suđenju s njegovom trećom suprugom, Sandrom Petrž. "Kako ste si mogli dopustiti neredovito plaćanje alimentacija i test na očinstvo za svog sina Dominika", glasilo je škakljivo novinarsko pitanje, a on je potom i odgovorio:

- Nije bila stvar u ne plaćanju alimentacija, osoba koja sa strane to čita misli da ja ništa nisam plaćao. A jesam. No prije svega, ona je pobjegla s djetetom, a to je bila otmica. Danas se dijete ne može odvesti preko granice, a da ne tražiš potvrdu drugog roditelja ako imate zajedničko skrbništvo. Ona je bila prijavljena za to, a o tome se ne zna u javnosti. To je zapravo bio početak svega. Pobjegla je zato što sam je uhvatio na djelu, a neću reći na kojem... - kazao je glazbenik bez zadrške. Prisjetio se i mučnog životnog razdoblja. - Činjenica jest da mi je treća supruga zadala najviše glavobolja, ali je sad ona dobila svoje na sudu. Pa će sada, kako kaže jedna moja prijateljica, "mukati". Morat će odgovarati za svoje izjave koje su sve laži, sve će to trebati potvrditi - priznao je ekskluzivno u našem podcastu.

- Jurili su me s bejzbol palicama, htjeli se obračunati sa mnom fizički, svašta sam doživljavao - priznao je glazbenik i tekstopisac, koji osim sina Dominika ima još troje djece - Anamariju, Isabelu i Sebastiana, a koji se jedini od sve četvero djece bavi glazbom baš kao i otac. Ostale intrige iz turbulentnog privatnog života Daniela Popovića doznajte u najnovijoj epizodi našeg podcasta na YouTubeu i videu ispod.

Osim toga, Daniel se u našem razgovoru prisjetio i početka karijere i zanimljivosti oko pjesme "Džuli" te intriga s natjecanja na "Jugoviziji", a gdje se plasirao i na Euroviziju te bivšu državu ondje i predstavljao. Tim se uspjehom posebno zamjerio srpskoj pjevačici Lepoj Breni, a koja ga je jednom prilikom ostavila na Durmitoru bez ikakvog nadzora - dok je ona išla ručati. Naravno, tu je i suradnja s pokojnim Đorđom Novkovićem i legendarnim Vladom Kalemberom, a voditelji su ga upitali i je li istinita ona tvrdnja Kalembera da je u Srebrenim Krilima bio samo pet dana te da je izbačen iz nekad kultnog benda. Dotaknuo se i teškog razdoblja devedesetih godina kada su ga nazivali neprihvatljivim imenima, a ni taj mu period života nije bio "med i mlijeko". Cijelu emisiju pogledajte na našem YouTube kanalu.