Vau! Iako su zakoračile u sedmo desetljeće, ove dame dokaz su da su godine samo broj

"Godine su samo broj" izreka je koju su mnogi od nas čuli kad se raspravlja o starenju i još jednoj poodmakloj godini iza nas, ali rijetki u nju i vjeruju. Dakako, situacija je drukčija kad si slavna i oko sebe imaš tim ljudi koji skače za svaku tvoju želju ili brigu. Međutim, iako je starenje nešto što se skupocjenim tretmanima, zahvatima i kozmetikom može znatno usporiti pa ponekad čak i sakriti, dođe vrijeme u životu kad nas tijelo jednostavno izda i samoinicijativno otkrije naše stvarne godine. Zbog toga je zbilja impresivno održavati fit tijelo i čisto, zdravo lice u srednjim godinama, izgledajući savršeno i “spremno za plažu” u bikiniju i u svojim šezdesetima.

Jedna od takvih je i sjedokosa hollywoodska seks-bomba, kako je mnogi nazivaju, Jamie Lee Curtis. 62-godišnja američka glumica svojim je izgledom šokirala na ovogodišnjoj neobičnoj dodjeli Zlatnih globusa koja se održala u ožujku. Glumica je za tu prigodu odjenula jarkožutu večernju haljinu od sjajnog satena s dugim rukavima. No, iako je svoje vitko tijelo gotovo cijelo prekrila haljinom, sve je to nadomjestila izrazito dubokim dekolteom. Nema tko se te večeri nije okrenuo za glumicom koja je svoj dekolte istaknula u prvi plan intrigantnim dizajnom haljine koji je zahtijevao da se nosi bez grudnjaka. Najpoznatija po svojim ulogama u kultnim hororima, svojom odlučnošću i zdravim navikama posljednjih godina dovela se do toga da i na pragu sedmog desetljeća ima tijelo na kakvom bi joj mnoge mlađe žene pozavidjele.

Njezina vršnjakinja i kolegica Michelle Pfeiffer još je jedna od takvih. Za ovu glumicu, mnogima jednu od najdražih, kažu kako njezina ljepota jednostavno ne blijedi. Iako je prošla već 41 godina otkad je snimila svoj prvi film “The Hollywood Knights” u kojemu je očarala izgledom, ništa manje reakcija ne izaziva ni danas, u svojoj 62. godini. Nije tajna da je Michelle pobornica prirodnog izgleda, a u posljednjih nekoliko godina šminku koristi isključivo kada mora. Izgled i zdravlje joj je na prvom mjestu, a čini se kako je izbjegavanje štetne kozmetike i parfema za Michellin izgled učinilo čuda. Naime, glumica se još prije desetak godina odrekla parfema kada je saznala koliko štetnih stvari sadrže, a odlučila se i pokrenuti svoju beauty liniju s parfemima na potpuno prirodnoj bazi. Ova ljepotica često pratitelje na svojim društvenim mrežama počasti prirodnim fotografijama, bez imalo šminke, filtera ili uljepšavanja, čime iznova dokaže zašto je mnogi nazivaju jednom od najljepših glumica svih vremena.

Sharon Stone (63) mnogim je muškarcima i danas pojam prave seks-bombe. Kada je prije 25 godina pokazala međunožje u “Sirovim strastima”, svi su pričali o toj sceni, koja je i danas jedna od najspominjanijih filmskih scena svih vremena. Otkad je ušla u šesto desetljeće, na društvenim mrežama često objavljuje fotografije na kojima pokazuje svoje besprijekorno tijelo. Iako je ponosna na vitku liniju, mnogo puta je priznala kako joj jedino smeta velika količina celulita koje ima. Iako se zdravo hrani i dosta vježba, Stone se bori s ovim problemom baš poput gotovo svake žene na svijetu, a nije se htjela podvrgnuti zahvatima koji bi je riješili takvih problema. No, ni to je nije spriječilo da se i dalje rado skida pred kamerama. Prije šest godina dobila je priliku razodjenuti se za časopis Harper’s Bazaar, a glumica nije propustila još jednom svijetu pokazati odlučnu tjelesnu formu. “Da sam vjerovala kako biti seksi znači biti ono što sam ja bila u ‘Sirovim strastima’, onda bismo svi danas imali težak dan”, rekla je tom prilikom i prisjetila se kako su joj mnogi na počecima karijere govorili kako nije dovoljno seksi za glumicu. Čini se kako su se grdno prevarili.

Šefica klana Kardashian, Kris Jenner (65) poznata je kao odlična poslovna žena koja je od svoje obitelji izgradila zavidno carstvo. No, voljeli je ili ne, nitko joj ne može osporiti da s godinama izgleda sve bolje i bolje. Kada je u pitanju Kardashian-Jenner obitelj, sigurni smo da za njihove izglede kojima nam nabijaju grižnje savjesti s mnogih naslovnica magazina već godinama, nije zaslužna samo majka priroda. Kada je riječ o Kris Jenner, za njezin su izgled zaslužni najbolji kirurzi i brojne estetske operacije i tretmani, pogotovo na licu. Vitkom linijom zato izaziva divljenje cijeli svoj život, a osmijehom na licu pokazuje da se i osjeća sretno u svom tijelu. Kris je uvijek decentna, dotjerana i elegantna, ali u svakoj modnoj kombinaciji ne propušta naglasiti svoje najveće adute – noge. “Mama menadžerica” zato je više od jednog puta u vlastitoj kući organizirala snimanje za koje se skinula u topless i ženama mlađim od nje cijelo desetljeće dala razlog za ljubomoru.

Glumica Kim Basinger prošlog je prosinca proslavila svoj 67. rođendan, a te godine se ne bi nikada dale očitati na njezinu licu koje gotovo da nema nijednu boru, a još manje se te godine primijete na njezinoj savršenoj figuri. Iako mnogi misle da su za ovakav porculanski ten zaslužni odlasci na brojne tretmane pomlađivanja i pod nož estetskih kirurga, glumica tvrdi da u tome nema nimalo istine. Oskarovka i po Playboyevu popisu jedna od najseksepilnijih žena 20. stoljeća tvrdi da su za njezin mladoliki ten zaslužni prirodni tretmani i pet pravila kojih se uvijek pridržava. Prije svega nikada se previše ne izlaže suncu. Zatim, drugo pravilo je da ne jede meso. Ono što je mnoge začudilo, a Kim tvrdi da je upravo to tajna mladolikosti je da se glumica nikada ne umiva ujutro jer, kaže, koža noću proizvodi kolagen koji je zaslužan za mladolik izgled. Četvrti ritual glumice je piling morskom solju koji si priušti barem jednom mjesečno, a peta tajna njezine mladolike kože je minimalno šminkanje. Uz sve to, često i vježba kako bi tijelo moglo pratiti mladoliko lice, a čini se kako joj itekako uspijeva.

Diane Keaton jedna je od onih koja ne skriva svoje godine, a više je puta rekla kako nikakvi estetski zahvati ni tretmani nisu lijek za starenje, zbog čega se na njezinu licu vide brojne bore. No, s obzirom na to da je u siječnju napunila 75 godina, ova glumica itekako zaslužuje biti na ovom popisu, a pogotovo nakon zadnjeg pojavljivanja u javnosti.

Naime, glumačka diva i dalje je vrlo zaposlena pa su je paparazzi početkom mjeseca ulovili na snimanju novog filma “Mack & Rita”. U pauzi se pojavila u širokoj bijeloj košulji koja joj je padala do koljena, a s njom je uparila visoke čizme zmijskog uzorka. Keaton već godinama dobro brani svoj zaštitni znak – elegantan i zanimljiv modni stil, a gotovo svakom kombinacijom Keaton izaziva oduševljenje jer u svojim godinama vitkim tijelom konkurira mnogo, mnogo mlađim kolegicama.

