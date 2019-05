Valentina Baus: 'Bio je izazov četiri sata voditi emisiju'

Šibenčanka Valentina Baus (25) neustrašivo korača novinarskim svijetom. Već kao studentica novinarstva počela je raditi na Novoj TV, a timu Informativnog programa pridružila se 2016. Otad broji mnoge priloge i javljanja uživo s terena koja su obilježena njezinom zaigranošću te prije svega profesionalnošću.



Ove godine ima priliku voditi emisiju o nadahnjujućoj utrci humanitarnog karaktera “Wings for Life” koja se 5. svibnja održava u Zadru, a mi smo je pitali kako se priprema za taj događaj. – Pripreme su sad već u završnoj fazi. Cijeli naš tim dobro je uigran – od urednice Ivane Ivančić, realizatora, producenata... Mislim da sam tek sada, kada sam malo dublje ušla u tu tematiku, shvatila koliko je sjajan i nadahnjujući taj projekt – govori 25-godišnjakinja koja je shvatila da je novinarstvo njezina strast tek kad je došla na Novu TV i, kako kaže, zaljubila se u televiziju premda to nije očekivala.



– Razgovaram s ljudima – trkačima, volonterima, ambasadorima. Zanimljivo je to što se nekako taj dan brišu granice. Nema ne mogu, svi mogu i svi žele – trčati, pomoći drugome, pomaknuti svoje vlastite granice. Evo, recimo, u Zadru će među devet tisuća trkača trčati jedan gospodin koji ima 86 godina. 86 godina!? To je sjajno. I kada vidite sve te ljude koji se ujedine u akciju koja ljudima može pomoći da jednog dana ponovno stanu na noge, to je nevjerojatno – nastavlja mlada novinarka koja pokriva širok spektar tema; od politike do showbizza, a preferira koncerte i manifestacije, turizam i humanitarne priče.



Upravo je ona tijekom bezazlenog izvještavanja s dječje priredbe u privatnom katoličkom vrtiću “Blažena Hozana” u Zagrebu 2017. otkrila aferu Paketići. Podsjetimo, paketiće, koji su bili namijenjeni siromašnima, u spomenutom je vrtiću na zagrebačkim Krugama dijelila ministrica Nada Murganić, a javnost je nakon toga pobjesnila. – To je bilo odlično iskustvo iz kojeg sam puno naučila, sigurno je prilog koji ću pamtiti. Svako iskustvo doprinosi daljnjem profesionalnom razvoju – tvrdi Šibenčanka koja svoje priče voli raditi na sebi jedinstven način – zaigrano i kreativno.

– Najvažnije mi je da priču napravim na svoj način, malo drukčije nego što bi je možda netko drugi. Točne, provjerene informacije na prvom su mjestu, to ni ne treba posebno naglašavati – ističe Valentina koju je tijekom jednog javljanja uživo poljubio splitski pjevač Petar Grašo. Iza nje su brojna javljanja s terena, a njezin rad posebno ističe četverosatna emisija koju je vodila pri kraljevskom vjenčanju, princa Harryja i Meghan Markle.



– Kraljevsko vjenčanje bio je događaj godine. Sjećam se materijala koji su dolazili od stranih medija i obožavatelja kraljevske obitelji koji nema što nisu imali u znaku Harryja i Meghan, kampirali pred Windsorom da tog dana budu tamo... Izazov mi je svakako bio voditi emisiju četiri sata, ali sa mnom je bio moj kolega Dorijan Elezović koji je pomagao savjetima pa je sve nekako bilo lakše. Kad se sjetim toga, sve mi se čini zabavno – i “frka” prije sjedanja u studio i snalaženje za vrijeme emisije. Ali u tim trenucima mislim da mi je bilo više napeto nego zabavno – prisjeća se Valentina koja se veseli novim izazovima.

