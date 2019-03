Reporter progovorio o odlasku s Nove TV: 'Postoji jedna velika istina'

Šime Vičević više nije dio informativne redakcije Nove TV. Nekoliko sati nakon što smo objavili da je zadarski reporter nakon osam godina napustio televiziju, o svemu se oglasio i sam Vičević. Kad smo ga jučer telefonski kontaktirali, tek nam je kratko kazao da je istina da odlazi s Nove TV, ali razloge svog odlaska zadržao je za sebe.

Nešto kasnije napuštanje Nove TV prokomentirao je i na svom Facebook profilu. – Dragi prijatelji, u životu postoji jedna velika istina prema kojoj sve ima svoj početak i svoj kraj. Ponekad jedna vrata moraš zatvoriti da bi mogao otvoriti druga. Nakon 8 godina provedenih na Novoj TV, odlučio sam okrenuti novu stranicu na svom profesionalnom putu. Novu TV napuštam iz razloga koje neću javno komentirati – započeo je Vičević koji se redakciji Nove TV pridružio 2011. godine i to nakon što je svoj profesionalan put započeo na lokalnoj televiziji Vox.

Foto: Facebook

– Uz dvije godine provedene na lokalnoj televiziji, iza mene je ukupno 10 televizijskih godina. Za mene je to neprocjenjivo životno bogatstvo. Uspjeh nikad nisam volio mjeriti u brojkama, ali činjenica je da su iza mene tisuće priloga i javljanja uživo, deseci tisuća prijeđenih kilometara, sati i sati provedeni u eteru. Je li sve što je sada iza mene bilo dobro? Mišljenje prepuštam Vama jer u jedno sam siguran – Vi ste najbolja publika na svijetu. Hvala na svakom mišljenju, komentaru, pohvali i kritici. Hvala Vam što ste me s one strane ekrana gotovo svaku večer puštali u Vaše dnevne boravke i što ste mi vjerovali. Bila mi je čast raditi s Vama i za Vas! Zbog svega toga, prisežem da ovo nije 'zbogom', nego 'doviđenja'. Vidimo se! – stoji u objavi zadarskog reportera koji se, čini se, ipak neće dugo odmarati jer, kako neslužbeno doznajemo, Vičević već na stolu ima nekoliko novih poslovnih ponuda koje tek treba razmotriti.

