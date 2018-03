UŽIVO: Anchy napustila kuću, ušao novi stanar Ante Biuk

Počela je nova emisija uživo Big Brothera u kojoj ćemo saznati koji stanar napušta kuću zauvijek, Antonija Blaće na početku emisije objavila je kako stanari nisu prošli prošlotjedni zadatak "Elita", te će stoga idući tjedan imati manji budžet.

Uslijedilo je podsjećanje na prošli tjedan, u kojem je iz kuće izbačen Luka Rok. Antonija se zatim javila stanarima u Tajnoj kući i rekla im da će večeras svi ući u glavnu kuću. Tome se posebno razveselio Antonio. Gošća u studiju je Lucijina prijateljica Tea s kojom Antonija razgovara o prošlom tjednu.

- Luciji nitko ne može nametnuti svoje mišljenje, a Tomine lekcije nisu joj poljuljale mišljenje o drugim stanarima. Antonio i ona bi bili i dalje u super odnosu da je on shvatio kako između njih neće biti ništa. Da on to prihvati, bili bi super prijatelji - rekla je Tea i dodala kako je cijeli Split uz nju, te kako je sigurna da će pobijediti.

Prije izbacivanja stanara Antonija je predstavila novog stanara. U kuću ulazi Ante Biuk! Antonija je je nakon predstavljanja Ante odmah objavila kako je najmanje glasova gledatelja dobila Anchy! Ona je napustila kuću i na ulasku se mimoišla s novim stanarom.

- Nisam nešto pretjerano tužna, ali sam mislila da neću još ispasti - rekla je Anchy koja se nakon izlaska pozdravila s prijateljicama i dečkom u studiju.

- Žalimo jer smo bojkotirali zadatak i pojeli tortu od 12 tisuća kuna. Žao mi je najviše zbog Antonija. Da su me zvali u elitu, ne znam bih li pristala - rekla je Anchy, a Antonija je dodala kako će se konačno moći najesti, ali i da je zbog njihovog neposluha nagrada pala na 380 tisuća kuna.

Anchy je kao favorite izdvojila Orkyja, Anu i Ribicu, a nije htjela izdvojiti nikog tko nije zaslužio pobjedu.

Vrijeme je da u glavnu kuću uđu i stanari iz tajne kuće. Prvi će ući Ana-Marija i Marin, no Big Brother je opet zakomplicirao situaciju. Ako žele ući u kuću moraju se odreći elitnog statusa i gube imunitet.

Big Brother je objavio da su nominirani oni koji nisu upali u elitu: Ana, Lidija, Lucija, Luciano, Orky, Ana-Marija i Marin. Svi prozvani mogu jednog stanara spasiti od nominacija. Ana je rekla kako bi spasila Orkyja. Ribica bi spasila spasila Lucijana, a Lucija Orkyja. Luciano bi spasio Ribicu, a Orky Anu. Nova stanarka Ana-Marija rekla je kako bi naravno spasila Marina, baš kao i Marin Ana-Mariju. Tako je od nominacija ovog tjedna spašen Orky.