UŽIVO: Charles III. i službeno je proglašen kraljem na ceremoniji u palači St. James

Kralj Charles III. bit će službeno proglašen novim britanskim monarhom na sastanku Vijeća za nasljeđivanje trona u palači St James.Na sjednici vijeća proglašava se novi monarh koji potpisuje zakletvu da će braniti sigurnost Škotske crkve.To vijeće ceremonijalno je tijelo koje se sastaje u Londonu nakon smrti monarha kako bi formlano proglasilo nasljednika na tronu.

Tijek događanja:

11:05 Svečanost je otvorena objavom smrti kraljice Elizabete II. Predsjednica Vijeća Penny Mordaunt rekla je: "Moja gospodo, moja je tužna dužnost obavijestiti vas da je Njezino Milostivo Veličanstvo, Kraljica Elizabeta II., preminula u četvrtak, 8. rujna 2022., u dvorcu Balmoral." Kralj Charles III tada je službeno proglašen novim suverenom nacije, a proglašenje tek treba uslijediti kasnije tijekom ceremonije. Ovaj postupak je formalna potvrda novog kralja, koji će stići kasnije tijekom ceremonije. Prema tradiciji, novi kralj nije sudjelovao u postupku.

11:02. Počela je ceremonija.

Watch live: King Charles III to be formally proclaimed monarch at historic Accession Council https://t.co/ZyCl5u7p5h https://t.co/BCEzrTvUJK