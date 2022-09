'PREUZET ĆU NJENU DUŽNOST'

Charlesov prvi govor pun emocija: Oprostio se od majke sa suzama u očima, spomenuo i Harryja i Meghan

"Godine 1947., na svoj 21. rođendan, obećala je u emisiji iz Cape Towna Commonwealthu da će posvetiti svoj život, bio on kratak ili dug, služenju svom narodu. To je bilo više od obećanja. Bila je to duboka osobna predanost koja je definirala cijeli njezin život"