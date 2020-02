Urnebesne izjave kandidatkinje nasmijavaju gledatelje: Bavi se šetnjom i voli antikvatni namještaj

Zagrepčanka Bahra Zahirović mnogima je postala omiljena kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu'. U show se prijavila dvaput, a nakon što nije kliknula s Dominom Santom u internacionalnoj sezoni, odlučila je pisati Valteru Krastiću i tako ponovno završila na televiziji.

Bahra je poznata po svojim izjavama koje iz dana u dan nasmijavaju gledatelje. Nakon što je došla na Valterovu farmu, ostala je sama u sobi, što joj je odlično odgovaralo.

"Volim svoju privatnost i svoju sobu samostalno. Baš mi je sad pravi godišnji odmor", rekla je Bahra te dodala: "Baš mi je lijepa soba i lijep krevet." Isto tako je kazala kako voli 'antikvatni' namještaj koji vidi oko sebe, a za razliku od drugih kandidatkinja, pohvalila je smještaj.

Zahirović je objasnila svoju filozofiju života, te napomenula da je zaposlena i da se bavi šetnjom.

''Što se tiče filozofske situacije, jako sam lukava i mudra. Pomoću svoje vizionalnosti odmah odgonetnem karakter osobe. Nisam to primijetila odmah u ranoj mladosti, to jednostavno dolazi s iskustvom. Radila sam s različitim profilima ljudi pa sam počela proučavati stavove i gledišta osoba. Fizionomija, govor tijela, pristup, pogled i obraz – sve to govori koliko si nekome poželjan ili nepoželjan. Sve to ima svoje vlastite dokaze. Osoba uopće ne mora govoriti, ja sve raspoznajem!''

Kazala je i kako zna obraniti se od nasrtljivih muškaraca.

"Kad me neki muškarac želi povaliti, stanem mu na nogu i udarim ga u jaja," zaključuje simpatična kandidatkinja.