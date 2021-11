Umirovljenik kojeg je Nina Badrić optužila za uhođenje proglašen krivim: 'Nikada joj nisam kucao na vrata'

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu Ilija M. (57) nepravomoćno je proglašen krivim za uhođenje i uspostavljanje neželjenog kontakta s pjevačicom Ninom Badrić. Sudac Marijan Bertalanič izrekao mu je osam mjeseci zatvora uvjetno na tri godine, pišu 24sata.

Osim toga, dobio je i dvije sigurnosne mjere – obavezno psihijatrijsko liječenje i zabranu uznemiravanja i približavanja Nini Badrić. Isto tako mora platiti i troškove psihijatrijskog vještačenja.

Sudac je u obrazloženju presude kazao je kako sud nije našao nijedan razlog ni motiv zbog čega bi Nina Badrić lažno optužila Iliju.

Ilija je u svojoj obrani porekao optužbe.

– Ne sporim da mi se gospodična Nina svidjela u svojoj glazbi te da sam bio njezin fan. Išao sam zato i na njezine koncerte, ne na svaki, no bio sam na 15-ak koncerata u desetak godina. Nikad se nisam stavljao u poziciju da ću biti blizu nje. Na tim koncertima sam se zabavljao, ne znam što znači formulacija da sam zurio ili bio nepristojan. Na Jelsu sam otišao jer sedam godina tamo ljetujem i to s njom nema nikakve veze – kazao je te dodao da joj nikada nije kucao na vrata ni ostavljao negativne komentare na društvenim mrežama. Dodao je i da mu je netko iz njezina tima pohvalio pjesmu koju je ostavio na njezinoj stranici te da joj se upravo zbog toga javio.

Podsjetimo, umirovljenikovo ponašanje izazvalo je nelagodu kod naše pjevačice koja ga je prijavila za uznemiravanje. I to pet godina nakon što ga je primijetila na svojim profilima na društvenim mrežama gdje joj je često ostavljao ljubavne poruke.

– Nedugo nakon toga na svojim koncertima uz binu uočila sam starijeg muškarca, izrazito prosijede kose, srednjeg stasa i koji je svojim izgledom odskakao od mlađe publike. Prije dvije godine mi je pozvonio na vrata stana u Zagrebu. Šokiralo me to. Donio mi je neke pjesme, ali se ne sjećam je li išta posebno govorio. Samo je u mene zurio. To me izrazito prestrašilo, osobito jer sam ga prepoznala s koncerata. Rekla sam mu da s njim ne želim nikakav kontakt, da mi prestane nositi pjesme i pisati mi te da mi više ne dolazi jer da ću ga prijaviti policiji. Unatoč tome, u lipnju 2019. snimala sam spot u Jelsi, a prije toga sam u Bolu imala koncert te sam ga susrela po izlasku iz hotela. Užasno sam se prepala. Nisam mu se obraćala. Nakon toga sam provela nekoliko dana u svojoj kući u Jelsi te sam ga primijetila kako sjedi na zidiću ispred kuće – otkrila je Nina Badrić istražiteljima. Posljednjih mjeseci pjevačica ga je često znala vidjeti kako hoda ispred njezina zagrebačkog stana.

– Osim što je često hodao mojom ulicom, išao je u iste dućane kao i ja, trčao je mojom ulicom i cijelo vrijeme zurio u moje prozore. Bila sam užasno uznemirena i prestrašena. Zatvarala sam prozore da me ne vidi, a najviše me uznemirilo što je doznao moje adrese. Pogledala sam njegov profil na Facebooku. Bio je prepun mojih slika i pjesama. Jezivo. Kulminacija je bila u srpnju i kolovozu 2020. kad sam ga vidjela na zidiću u Jelsi preko puta moje kuće. Nije puno govorio, već je samo zurio u mene staklenim pogledom – rekla je pjevačica u svom iskazu. Na snazi su mjere opreza pa je vozaču izrečena mjera zabrane prilaska pjevačici na manje od 200 metara, a na istoj distanci mora biti i od njezina doma.

