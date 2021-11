Mislav je u šoku nakon što mu je Andrea priopćila novosti: Čekaj, trudna si?

Andrea i Mislav iz "Braka na prvu" ludo su se zabavili u second hand shopu gdje su dobili zadatak da jedno drugome pronađu odjeću za idući zajedničku večeru s ekspertima. Zadatak im se svidio, pogotovo Andrei koja je odlučila svom suprugu kupiti kućni ogrtač u stilu Hugha Hefnera i dobro se zabavljala dok je on promatrao svoj odraz u ogledalu. - Vidio sam da ću nadrapati, stvarno sam vidio - rekao je Mislav kada je Andrea odabrala odjeću za njega u second hand shopu. Dobro su se zabavili u obavljanju ovog zadatka, a potom su otišli na kuglanje s Mislavovim prijateljima kako bi oni bolje upoznali Andreu.

- Više nam nije svejedno, to nije zezancija. Znam da na van djelujemo neozbiljno, ali mogu reći da smo iskreni u namjerama, nama je stvarno prekrasno. Kad show završi, prvo ćemo biti dečko i cura pa ćemo onda vidjeti - priznala je Andrea prijatelju Jurici koji ne želi da Mislav ostane povrijeđen. Jurica nije siguran kako je u njihovom slučaju riječ o ljubavi i smatra kako treba još vremena da se razviju takvi osjećaji. - Mislim da to nije ljubav, mislim da će trebati proći još vremena da se to dogodi - rekao je Jurica.

Na kraju sinoć prikazane emisije gledatelji su imali priliku vidjeti i kratku najavu sljedeće emisije, a u tom isječku Andrea kaže Mislavu kako je trudna. - Čekaj, trudna si?! - u šoku i nevjerici je Mislav pitao Andreu, a radi li se o istini ili se Andrea samo odlučila našaliti kako bi vidjela Mislavovu reakciju saznat ćemo u današnjoj emisiji, ali ova najava je zaintrigirala gledatelje koji su na društvenim mrežama već razvili nekoliko teorija o ovoj priči.

