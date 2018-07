ULTRA Europe otkriva raspored nastupa izvođača po satima

Sve je spremno za početak šestog izdanja festivala ULTRA Europe! U Split i Splitsko-dalmatinsku županiju pristižu gosti iz brojnih svjetskih država, a sutra će Destination ULTRA Opening Partyjem u klubu Hemingway i službeno započeti najveće i najbogatije festivalsko izdane. Mega pozornice, neviđena produkcija i glazbeni spektakl ponovo se useljavaju u poljudsku ljepoticu, a poznat je i raspored nastupa po satima koji se može pogledati na mobilnoj aplikaciji ULTRA Europe.

Kako bi svi Ultranauti imali još bolje i nezaboravnije festivalsko iskustvo, tu je aplikacija ULTRA Europe 2018 koja je spremna za skidanje i spremanje u mobilne uređaje. Aplikacija je dostupna za sve IOS i Android uređaje, a osim rasporeda nastupa omiljenih DJ-a i servisnih informacija, aplikacija svojim korisnicima olakšava boravak i snalaženje unutra stadiona kako bi uživanje u festivalu bilo potpuno. A sinoć je putem mobilne aplikacije objavljen i raspored izvođača po satima za sve dane festivala pa se tako može vidjeti kada će The Chainsmokersi, Carl Cox, David Guetta, Armin van Buuren ili Marshmello izaći i zasvirati pred najluđom festivalskom publikom. Ovogodišnja ULTRA pustolovina službeno započinje sutra u klubu Hemingway. Destination ULTRA Opening Party predstavlja Charlotte De Witte, dvadesetpetogodišnjakinju iz Belgije, koja se vrlo brzo nametnula na sceni među muškim kolegama. Njezin singl You're Mine , izdan za mega popularni Spinnin' Records, pregledan je više od 12 milijuna puta, a otkako se okrenula techno zvuku, postala je nezaobilazno ime brojnih svjetskih klubova te jedno od najpoznatijih imena belgijske scene.

Tu je i Daniel Pearce, engleski DJ i producent koji nastupa pod imenom Eats Everything od 2011. godine. DJ Award for Best Newcomer, Best tech-house DJ, DJ Award for Best House, samo su neke od nagrada koje je osvojio, a koje garantiraju sate iznimno dobre house, bass i trip hop glazbe. Splitsko-dalmatinska županija i grad Split spremi su za dolazak tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta. Za njihovu sigurnost i ove se godine brojne gradske službe koju su pripravne 24 sata na dan i dostupne svim građanima i posjetiteljima Splita.

Kako bi sve funkcioniralo prema najvišim festivalskim standardima brine se više od 2000 ljudi koji su uključeni u organizaciju, a s obzirom na visoke mjere sigurnosti organizatori preporučuju svim posjetiteljima da se upoznaju i pridržavaju festivalskih pravila. Stadion Poljud ove godine otvara svoja vrata u 19 sati, a kako bi ulazak bio što jednostavniji i brži, potrebno se pridržavati svih propisanih pravila. Iako organizatori savjetuju da se na festival ne dolazi s torbom, ukoliko je ona neophodna, obavezno mora biti plastična i prozirna te ne veća od 33x43 cm. Male clutch torbe, neseseri te torbice oko struka bit će dozvoljene. Profesionalne foto i video kamere te dronovi su zabranjeni, ali mogu se ponijeti GoPro i ostale action kamere. Trube, bilo koja vrsta zapaljivih sredstava, sprejevi, alkoholna pića i hrana, laseri, veći lanci, pištolji na vodu, maske za lice, kao i bilo koja vrsta ilegalnih supstanci, strogo su zabranjeni na prostoru festivala.

Zabranjen je unos boca, limenki, otvorenih paketa cigareta, lijekova i kapi za oči, kišobrana, deka te bilo kakvih vrsta lanaca. Važno je naglasiti da posjetitelji moraju imati važeći identifikacijski dokument ili vozačku dozvolu. Medicinska pomoć, štandovi s besplatnom vodom, bankomati, stanice za punjenje mobitela, raznovrsna ponuda hrane koja uključuje vegetarijansku te internacionalnu kuhinju, informacijski šalteri kao i šalteri za izgubljene stvari, susretljivo osoblje te čisto i sigurno okruženje samo su neke od usluga koje će olakšati boravak i upotpuniti festivalsko iskustvo gostiju na Poljudu.

Službeno pivo ULTRA Europe je Heineken koji, osim što omogućava svojim potrošačima da istinski i kolektivno žive glazbu, istovremeno ih poziva da odgovorno uživaju u vrhunskom pivu. Heineken smatra da je umjerenost cool pa će tako ove godine na ULTRA Europe u Splitu posjetiteljima omogućiti i dodatan odabir – Heineken 0.0 – vrhunsko bezalkoholno pivo, izvanrednog okusa u kojem se može uživati u baš svim prilikama pa i na najjačim glazbenim događajima.

Korisnici beskontaktnih Mastercard® i Maestro® kartica svoju festivalsku karticu mogu nadopuniti bez naknade, a tu je i 10% popusta za kupnju promotivnih proizvoda Mastercard i Maestro karticama za iznos od 250 kn i više. Beskontaktne i standardne Mastercard i Maestro kartice su službeno sredstvo plaćanja na festivalu te ih se može koristiti za kupnju hrane i pića na festivalskim lokacijama. „Hrvatska je u proteklih nekoliko godina doživjela festivalski boom, o čemu se najčešće govori u vidu broja turista koji dolaze u našu zemlju zbog festivala. No, dosad nije bilo poznato kako hrvatski građani vide festivale i koliko ih posjećuju.

Prema istraživanju MasterIndex koje smo proveli u svibnju, polovica Hrvata (52%) posjetila je neki festival u zadnje dvije godine, uključujući i festival ULTRA Europe”, rekla je Gea Kariž iz Mastercarda. „Zanimljivo je da su festivali elektronske glazbe najpopularniji među ispitanicima iz Sjeverne Hrvatske i u Istri, Primorju i Gorskom kotaru te među muškarcima, mladima i onima s višim stupnjem obrazovanja.“ Hrvatska turistička zajednica, Samsung, Hrvatski Telekom ponosni su partneri festivala ULTRA Europe 2018, a za sve posjetitelje donose još bolje i atraktivnije izdanje.

Trodnevne ulaznice za festival ULTRA Europe još se uvijek mogu kupiti po cijeni od samo 899 kuna uz koje na poklon stižu i posebne ULTRA hudice i to na svim prodajnim mjestima Tisak Media. Jednodnevne ulaznice se mogu kupiti po cijeni od 450 kuna. Za rezervacije VIP stolova potrebno se obratiti na mail vip@ultraeurope.com . Sve informacije o festivalu ULTRA Europe mogu se pronaći na službenoj Facebook stranici festivala, Twitter profilu , Instagram profilu te putem aplikacije na iTunesu. Informacije o događanjima ULTRA Worldwide možete pronaći na www.umfworldwide.com , a o programu RESISTANCE na www.resistancemusic.com