Oskarovka (43) o trećoj trudnoći: Planirali smo, ali ipak smo bili šokirani

Kada je oskarovka Anne Hathaway sredinom lipnja na svom Instagram profilu objavila kratki video, milijuni njezinih pratitelja ostali su zatečeni. U elegantnoj bijeloj haljini, glumica je otkrila trudnički trbuh, potvrdivši bez suvišnih riječi, ali uz taktove pjesme "Baby, I'm Yours" Barbare Lewis, da ona i suprug Adam Shulman očekuju treće dijete. Uskoro 44-godišnja zvijezda i njezin suprug, s kojim je u braku od 2012. godine, već su roditelji desetogodišnjeg Jonathana i šestogodišnjeg Jacka. Iako je vijest iznenadila javnost,

Hathaway je nedavno u gostovanju kod Setha Meyersa otkrila da je trudnoća bila planirana, ali ih je uspjeh svejedno šokirao. "Mislim, znali smo što radimo", našalila se, "ali smo bili tako iznenađeni kako je uspjelo!" Dodala je kako ovu bebu od milja nazivaju svojim "košem u zadnjoj sekundi", potvrđujući da su svjesni kako im biološki sat otkucava, ali i da su presretni zbog prinove.

Odluka da vijest podijeli na društvenim mrežama nije bila slučajna. Hathaway je u jednom ranijem intervjuu objasnila kako je počela koristiti Instagram za objavu trudnoća nakon što su je paparazzi uhvatili na ulici tijekom prethodnih. Umjesto da dopusti da njezina priča bude ispričana kroz mutne fotografije i nagađanja tabloida, shvatila je da ima moć preuzeti kontrolu. "Sjećam se da sam razgovarala s Adamom i rekla mu: 'Možda je ovo dobra svrha društvenih mreža'", prisjetila se. "Ako će se to ionako dogoditi, možda mogu objaviti nešto što je osobnije i što dolazi od mene." Ta spoznaja, da sama može upravljati vlastitom pričom, dala joj je osjećaj snage i kontrole u svijetu koji često oduzima privatnost poznatim osobama. I ovoga puta, umjesto da se skriva od fotografa, odlučila je sretnu vijest podijeliti pod vlastitim uvjetima, slaveći novi život pred očima cijelog svijeta.

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Međutim, njezina objava nije izazvala samo čestitke. Gotovo istog trenutka pokrenula je lavinu komentara i raspravu koja je zasjenila samu vijest o trudnoći: pitanje njezinih godina. Dok su tisuće obožavatelja hvalile njezinu hrabrost i slavile prinovu, dio javnosti i dežurni kritičari na društvenim mrežama požurili su njezinu trudnoću etiketirati kao "rizičnu" i neodgovornu. Pojam "gerijatrijska trudnoća", iako medicinski zastario i zamijenjen terminom "poodmakla majčinska dob", ponovno se počeo provlačiti kroz komentare, podsjećajući na duboko ukorijenjene društvene predrasude o tome kada je žena "prestara" da postane majka. Rasprava se brzo rasplamsala, pretvarajući osobnu sreću jedne obitelji u javni forum o ženskoj biologiji, pravu na izbor i društvenim očekivanjima.

Srećom, glasovi podrške bili su znatno brojniji i glasniji. Obožavatelji iz cijelog svijeta stali su u obranu glumice, ističući da su zdravlje, želja i mogućnost brige za dijete jedino što je važno. "Ako si zdrava, još uvijek plodna, imaš resurse i osjećaš u srcu i duši da želiš imati dijete s 40... onda ga imaj", napisala je jedna korisnica Instagrama, a njezin se stav ponovio u tisućama sličnih poruka. "Bebe su blagoslov u bilo kojoj dobi!", "To se tiče samo nje i njezine obitelji", "Godine nisu razlog da se nema djece", samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže. Ova snažna reakcija javnosti pokazala je da se, unatoč preostalim tabuima, narativ polako mijenja. Priča Anne Hathaway postala je simbol šireg trenda, jer statistike pokazuju da sve više žena u razvijenom svijetu odgađa majčinstvo za kasnije godine, što potvrđuju i podaci o porastu broja poroda kod žena starijih od 35 i 40 godina.

Ono što objave slavnih često prešute jest put koji je doveo do sretne vijesti, a koji je za mnoge ispunjen izazovima. Hathaway je, za razliku od mnogih, bila iznimno otvorena o vlastitim borbama. Prilikom objave druge trudnoće, priznala je da njezin put do majčinstva "nije bio ravna crta", aludirajući na probleme s neplodnošću i spontani pobačaj koji je doživjela. Njezina iskrenost nudi prijeko potrebnu realnost u svijetu savršenih Instagram objava. Mnoge žene njezine dobi koje žele zasnovati obitelj koriste se nekom od metoda potpomognute oplodnje, poput IVF-a ili zamrzavanja jajnih stanica. Glumice poput Claire Danes i Sienne Miller također su progovorile o svojim iskustvima, od korištenja IVF-a do egzistencijalnog olakšanja koje donosi zamrzavanje jajnih stanica "za svaki slučaj". Ta otvorenost ključna je jer pruža realniju sliku, nudi nadu, ali i informira o složenosti i mogućnostima koje moderna medicina nudi.

Anne Hathaway nije usamljena u razbijanju stereotipa o kasnom majčinstvu. Gwen Stefani, Sienna Miller i Claire Danes samo su neke od poznatih žena koje su rodile u 43. godini, no njihova iskustva svjedoče o kompleksnosti društvenih pritisaka. Dok je Miller izjavila kako se u četrdesetima osjećala prizemljenije i sigurnije u sebe, Danes je priznala da je osjećala "čudan sram", kao da je "uhvaćena u prijestupu" i da je prekoračila nevidljivu granicu dopuštenog. Njezina reakcija savršeno oslikava kako se društvene osude internaliziraju, tjerajući žene da preispituju duboko osobne odluke. "Ne osuđujemo muškarce koji imaju djecu u svojim osamdesetima. Zašto, zaboga, postoji takav narativ za žene?" upitala se Miller, pogađajući u srž dvostrukih mjerila koja i dalje prevladavaju.

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*dijelom uz AI