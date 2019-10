Ulaznice razgrabljene u trenu! Večeras se na scenu vraćaju 'Bitange i princeze'

Nakon što su prekjučer od ranog jutra satima stajali u redu i uspjeli dobiti karte, večeras će oko 350 najodanijih fanova imati priliku uživati i od srca se nasmijati novim zgodama, verbalnim okršajima i podbadanjima sad već kultnih likova Tea, Robija, Kaze, Irene, Lucije i Armanda.

Naime, obilježavajući 15 godina od snimanja pilot-epizode sitcoma “Bitange i princeze” i 10 godina od završetka emitiranja posljednje pete sezone serije večeras će se u zagrebačkom kazalištu “Luda kuća”, u 20 sati, održati jedina izvedba 100-minutnog specijalnog izdanja nazvanog “Bitange i princeze Jubilej Show” koje su glavni glumci i autor serije odlučili pokloniti svojim najvećim fanovima. Da će to druženje sasvim sigurno biti nezaboravno, moglo se osjetiti već preksinoć na generalnoj probi.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Opsadno stanje

– Na generalnoj probi bilo je odlično, no najvažnije je kako će biti večeras, tim više što su karte koje smo besplatno dijelili – razgrabljene. Prekjučer se rad za karte počeo stvarati već u 8 sati ujutro i protezao se Zvonimirovom i Tuškanovom sve do Kvatrića. I nije to bio jedan red, već četverored. Nažalost, bilo je ljudi koji su i ostali bez karata jer za one koji su u red stali u 10 sati, a karte smo počeli dijeliti u podne, karata na kraju više nije bilo. Zaista nismo očekivali toliki interes. I mi smo u šoku zbog svega – kazao nam je autor i redatelj Goran Kulenović.

A budući da je već prekjučer pred Ludom kućom vladalo opsadno stanje zbog dijeljenja karata te će se nakon večerašnje izvedbe sigurno pronijeti glas o urnebesnoj večeri, Kulenovića smo odmah zamolili da otkrije što će se to moći vidjeti na pozornici i hoće li, osim ove najavljene jedine, show ipak imati još izvedbi.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Novi nastavci upitni

– Mogu tek otkriti da će večeras pred publikom biti posve novi materijal i tko je uspio dobiti kartu, imat će što zanimljivo vidjeti. Zaista smo se svi potrudili oko toga pa bi mi, i zbog naših fanova, bilo drago da bude još izvedbi, no nisu svi iz ekipe za to da se show ponovi. Kažu da to nema smisla pa smo odlučili da se okupimo samo večeras. Hoće li se taj stav promijeniti, hoće li se zbog cijele ove atmosfere i odaziva publike ipak predomisliti, ne znam.

Ne bih fanovima htio davati lažnu nadu, vidjet ćemo. Moja je ideja bila i to da ovaj show snimamo i napravimo neki specijal koji bi možda zanimao neku od televizij1a, ponajprije tu mislim na HTV. No, nisu svi iz ekipe ni za to – uzvratio je Kulenović. A nakon showa on će se, zajedno s glavnim glumcima – T. Filipovićem, R. Bitorajcem, H. Kečkešom, M. Kekinom, M. Elegović, N. Dangubić i D. Čučekom – te Ž. Duvnjakom u ulozi voditelja, bendom M. Elegović, kao i dijelom ostalih kreativaca zaslužnih za seriju družiti s publikom. Bit će pjesme, ali i kviza.

– Pitanja na kvizu neće biti ni prelagana ni preteška. Tražit ćemo deset dobrovoljaca iz publike da na njih odgovore i pokažu jesu li stvarno toliki fanovi i znalci serije – najavio je Kulenović.

Foto: Igor Kralj/Pixsell