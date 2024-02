U teškoj prometnoj nesreći preminuo je hvaljeni glazbenik iz Dalmacije i čuvar tradicije orzalice

U teškoj prometnoj nesreći na predjelu Tromilja poginuo je 78-godišnji multiinstrumentalist, profesor Ivo Brkić, javlja Slobodna Dalmacija. Ivo Brkić preminuo je u Općoj bolnici Zadar nakon prometne nesreće koja ga je zadesila u automobilu njemačkih registracijskih oznaka. Na križanju s cestom prema Škabrnji skrenuo je ulijevo i oduzeo prednost automobilu sa zadarskim registarskim oznakama kojim je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin, koji se kretao iz smjera Zemunika prema Smilčiću i koji je također završio u bolnici s lakšim tjelesnim ozljedama.

Brkić je bio čuvar tradicije orzalice, načina pjevanja koji spada u zaštićenu nematerijalnu baštinu UNESCO-a i svirao je različite instrumente i plesao je folklor, diplomirao je i magistrirao na Muzičkoj akademiji u Sarajevu te obranio dva doktorata.

- Imam dva doktorata, glazbeni i plesni. To je bio jedinstveni rad kakav još nitko u Hrvatskoj nije napravio, o korelaciji etnomuzikologije i etnokoreologije - ispričao je prije tri godine u intervju koji je dao za 24 sata.

Otkrio je tada i kako je počeo orzati. - Orzati sam počeo s mamom i tatom te braćom, natjecali smo se po kući. Bio sam osmo dijete, najmlađi. U drugom razredu osnovne škole dojmila me se učiteljica Elizabeta, k’o vila riđe kose, kad ta zaigra bukovačko kolo, sve se trese. Prvi zapis, šest pjesama, napravio sam na njezin nagovor za proslave Jurjeva 1963., kad mi je cijela klasa došla kući u Tuzlu. Pokazao sam zapis direktoru muzičke škole pa mi je rekao: ‘Sad to pripremi za zbor!. Svirao sam s Ciganima gitaru i bubnjeve. Imao sam dugu valovitu kosu, a supruga, likovnjak i glazbenica, isto je imala dugu kosu do pola bedara, ali plavu kao slama. Takvi smo došli 1974. raditi u Zadar kao profesori - ispričao je tada Ivo. Prisjetio se tada i nastupa na festivalu klapa u Omišu na kojem je led probio 1980. godine.

- Led sam probio 1980. u Omišu s klapom Zadranke. Bili smo apsolutni pobjednici u oštroj konkurenciji svih muških i ženskih klapa jer to još nije bilo razdvojeno. Pljesak nam je trajao 17 i pol minuta, što su mi rekli da Omiš nije doživio takav aplauz, a stare žene u crnini su plakale. Osvojili smo tad tri zlata, Grada Omiša, stručnog žirija i publike - ispričao je.

