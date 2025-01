U show 'Gospodin Savršeni' stižu dvostruka misica, matematičarka, avanturistica i samouvjerena emotivka

Na platformi Voyo i RTL-u s emitiranjem uskoro kreće nova, četvrta sezona showa 'Gospodin Savršeni', a Šime Elez će djevojke koje su se zbog njega odlučile za ljubavnu avanturu života spremno dočekati na idiličnom grčkom otoku Rodosu. Među njima su i Maida, Marinela, Vanja i Maja. Marinela dolazi iz idiličnog sela Brestovca pokraj Požege, gdje joj je djetinjstvo bilo ispunjeno penjanjem na drveće i pustolovinama s prijateljima iz sela. Iako danas živi u Zagrebu, taj razigrani duh nikad ju nije napustio. Uz ulogu voditeljice sportske emisije, Marinela radi kao dadilja, čime pokazuje nevjerojatnu svestranost. „Možda me znate kao Miss Beauty Hrvatske, ali vjerujte da se iza te krune krije nešto puno više. Kad nešto jako želim, jako se potrudim da to i dobijem“, kaže 22-godišnjakinja kojoj su najveća strast televizija i šoubiznis. Naime, Marinela sanja o svojoj dječjoj emisiji na televiziji i nada se da će jednog dana ostaviti trag u svijetu zabave.

Kad je riječ o ljubavi, jasno zna što želi: muškarca koji dijeli njezinu strast prema životu, vježbanju i aktivnom životnom stilu. Za nju je idealan partner visok, aktivan muškarac s jasnim planovima za budućnost. S druge strane, lijenost i tvrdoglavost brzo će ga diskvalificirati. Priznaje da se lako zaljubljuje, no kaže da ima zreo pogled na odnose te sanja o obitelji s pravom osobom koja dijeli njezine vrijednosti i ambicije. Njezina osobnost spoj je topline i odlučnosti - iskrena je, opuštena, zabavna i prilagodljiva, ali u isto vrijeme čvrst oslonac onima koji su joj bliski. Za Marinelinu buduću ljubav ovo je možda prilika života jer će dobiti talentiranu partnericu koja je posvećena svemu što radi i nikada ne odustaje od svojih ciljeva!

Maja dolazi iz Koprivnice, no životni put odveo ju je u Zagreb, a neko vrijeme i u Njemačku, gdje je zbog ljubavi živjela sedam godina. Nakon što se ta veza ugasila, vratila se u Hrvatsku i spremna je za novu ljubav! Ima jasnu viziju kakav bi trebao biti njezin idealan partner: tamnokos, aktivan i sklon tjelovježbi. Ipak, ne stavlja naglasak na dob, religiju ili nacionalnost - najvažnija joj je kompatibilnost. S partnerom želi dijeliti trenutke smijeha i zabave, ali jednako tako očekuje zrelost i ozbiljnost kada je to potrebno.„Muškarci me primjećuju, ali ja sam ta koja baš mora imati neku energiju s muškarcem da bih ja njega primijetila“, iskrena je 26-godišnjakinja. Kao osoba, Maja je emocionalna i pozitivna, a njezini će najbliži reći da je uvijek nasmijana. Ne voli ulaziti u nepotrebne sukobe, osobito s nepoznatim ljudima, a i u vezama ima jasne granice: kontrola, ograničavanja ili posesivnost za nju su apsolutno neprihvatljivi. Jednako je odbijaju sramežljivi muškarci jer traži nekoga tko zna preuzeti inicijativu i pokazati odlučnost, a uvijek će je osvojiti džentlmeni, muškarci s nenametljivom elegancijom i manirima.

„Moja ljubav nije samo modeling, također sam studentica na fakultetu za matematiku i fiziku! Vidjet ćemo je li Gospodin Savršeni moj konačni broj ili samo jedan u nizu“, kaže 24-godišnja Vanja koja dolazi iz Ljubljane. Ona je djevojka s jasno zacrtanim ciljevima, no ispod površine krije pravi vrtlog strasti i emocija. Njezina ljubav prema brojevima i logici savršeno se isprepleće s njezinim drugim talentima, naime, Vanja piše pjesme, rap stihove i emotivne balade. Kad se zaljubi, u potpunosti se prepušta emocijama - ljubav za nju nije samo osjećaj nego iskustvo koje je mijenja i potresa. Imala je jednu ozbiljnu vezu na daljinu iz koje je naučila koliko su važni iskrenost i trud, ali i koliko moderne veze mogu biti izazovne. Frustrirana površnim pristupom nekih momaka, nada se da će upoznati nekoga tko zna pronaći ravnotežu između razigranosti i duboke emotivnosti. Želi partnera koji će biti šarmantan, inteligentan i samouvjeren, a istovremeno brižan i nježan - nekoga tko će biti njezin najdraži sugovornik!

U slobodno vrijeme uživa u razgovorima o psihologiji, prirodi i smislu života. U Vanjinu životu nema mjesta monotoniji, ona uvijek zna gdje pronaći uzbuđenje jer analizira svijet sa svih strana i prepoznaje ljepotu u naizgled običnim stvarima. Za nju, Gospodin Savršeni nije samo reality show - to je prilika da pronađe nekoga tko dijeli njezinu viziju ljubavi: strastvenu, iskrenu i nevjerojatno intenzivnu i apsolutno je spremna na sve izazove koji dolaze s ovom avanturom.

Maida dolazi iz Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini, gdje je živjela do svoje devetnaeste godine, kada je otišla u Ameriku raditi kao dadilja. Dvije godine kasnije vratila se u Sarajevo, gdje i danas živi i radi kao model, social media manager, trenerica fitnessa i grafička dizajnerica. Svestrana i strastvena, Maida nije osoba koja bi se zadovoljila klasičnim uredskim poslom - njezin se svijet vrti oko ljudi i uzbuđenja, a baš ta njezina ekstrovertna priroda čini je neodoljivo privlačnom. Obožava sportske aktivnosti, druženja i trenutke ispunjene toplinom, a ne luksuzom - skupi pokloni za nju nemaju smisla dok male geste pažnje imaju posebnu čar.

„Imam 30 godina i energija mi je drugo ime! Ako mi se svidi taj Gospodin Savršeni i ako bude tako savršen po mojim standardima, onda je moj ili Božji“, kaže. U vezama je samouvjerena i u potpunosti vjeruje intuiciji. Dosad je imala sreće s dobrim dečkima koji su osvajali i srce njezinih roditelja, no jasno joj je da njezina snažna i otvorena osobnost može biti izazov. Ne bježi od konflikata ni testiranja granica - često već na početku veze voli pokazati svoju 'najgoru stranu' kako bi provjerila je li muškarac dorastao izazovu. Iako ističe da ima puno 'muške energije', vjeruje da će pravi partner osloboditi njezinu nježniju, ženstvenu stranu. Maida traži muškarca snažnog karaktera, samouvjerenog poput nje same - nekoga tko dijeli njezinu ljubav prema sportu i aktivnom načinu života. Nađe li pravog 'partnera u zločinu' on će morati cijeniti njezinu odvažnost, smisao za humor i sklonost iskrenim, dubljim povezanostima. Za Maidu, prava ljubav nije obična - ona traži poseban odnos s muškarcem koji neće samo pratiti njezin tempo nego i obogatiti njezin svijet strašću prema životu. Spremna je za avanturu, vjerujući da se najbolje priče pišu u društvu srodne duše...