Sanja iz MasterChefa objavila romantičnu fotografiju sa Seadom: 'Dom je tamo gdje si ti'

Kandidati popularnog kulinarskog showa MasterChef, Sanja Cukon i Sead Bojić, otvoreno pokazuju svoju ljubav. Sanja je nedavno na društvenoj mreži Instagram objavila zajedničku fotografiju snimljenu prošle godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Uz romantičnu sliku, Sanja je napisala: "Dom je tamo gdje si ti. Uspomene", čime je dodatno naglasila svoju privrženost Seadu.

Sanja Cukon u finalu MasterChefa osvojila je drugo mjesto, no u showu je zato našla ljubav. Njeno srce osvojio je Sead Bojić koji je natjecanje napustio prije nekoliko ciklusa. – Pa mogu reći da mi se Sead odmah svidio kad smo se prvi puta sreli na galeriji u MasterChef studiju na snimanju u natjecanju crnih pregača, odmah smo se raspričali i nekako smo baš kliknuli na prvu, naravno prijateljski. U vili smo često pili kavu na terasi i dosta smo pričali i, eto, desila se neka kemija, spojila nas je ljubav prema kuhanju i slični pogledi na svijet. Nakon prvog gastroduela kada su skoro svi bili protiv mene on je uvijek bio tu i jednostavno mi je pasala njegova energija, kazala je za Dnevnik.hr. Kada je Sead napustio MasterChef, za nju je to bio veliki šok. Kazala je kako se osjećala samo, bez ikoga na koga se može osloniti.

– A još teže mi je bilo jer mislim da je definitivno mogao puno toga više pokazati, on je bio jedan od najtalentiranijih natjecatelja s brojnim idejama i stvarno mi je bilo jako žao da nije imao priliku proći kroz ovo natjecanje i još puno naučiti i ostaviti veći trag jer on je to definitivno zaslužio – rekla je i otkrila kako ju je osvojio.

– Sead me je osvojio svojom osobnošću, osmijehom, neiskvarenošću, podrškom, mindsetom, kuhanjem, idejama, energijom, a, naravno, dogodila se tu i neka iskra između nas. Na prvu nije bilo nikakve logike – godine, različite države, iskustvo, ali, eto, na neke stvari ne možeš utjecati, jednostavno se dese s nekim razlogom. I usprkos svim preprekama jednostavno znaš da je to – to.

Na društvenim mrežama otkrila je da zajedno i kuhaju te snimaju recepte.

– Zajedno kuhamo, stvaramo nove kreacije, spajamo nespojivo i uživamo u tome. Kuhanje je naša zajednička strast koju živimo i to je ono što želimo raditi i dijeliti s drugima tu ljubav prema kuhanju. Imamo velike planove i želimo se maksimalno posvetiti tome što volimo. Sead je zbog nje napustio Sarajevo i doselio se u Pulu.

– Od snimanja finala mi smo nerazdvojni, proveli smo nekoliko dana u Zagrebu, a onda svatko na svoju stranu, ali smo svakodnevno pričali satima. Onda sam ja otišla u Sarajevo i, eto, odlučili smo krenuti s našom pričom, pa gdje god to bilo, važno nam je samo da smo zajedno i da zajedno radimo i stvaramo nove kreacije. Shvatili smo da stvarno dobro funkcioniramo u kuhinji i da želimo krenuti u tom smjeru, a onda smo dobili priliku raditi u Puli u jednom restoranu i tako smo se skupa vratili u Istru gdje krećemo graditi svoje snove, zajedno – rekla je Sanja. Podsjetimo, u sinoćnjem finalu MasterChefa pobijedio je Ante Vukadin.

