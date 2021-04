U novoj sezoni 'Ljubavi na selu' gledat ćemo dobro poznata lica

U 13. sezoni RTL-ovog showa "Ljubav je na selu" gledat ćemo i nekoliko dobro poznatih dkjevojaka, koje su i prijašnjih sezona na televiziji pokušale naći srodnu dušu, objavio je RTL.

Prva od njih je Bahra Zahirović, jedna od najosebujnijih natjecateljica u dosadašnjih 12 sezona showa. U show se prijavila dvaput, a nakon što nije kliknula s Dominom Santom u internacionalnoj sezoni, odlučila je lani pisati Valteru Krastiću i tako ponovno završila na televiziji. Bahra je poznata po svojim izjavama koje su iz dana u dan nasmijavale gledatelje.

Foto: Nova TV

Nakon što je došla na Valterovu farmu, ostala je sama u sobi, što joj je odlično odgovaralo. "Volim svoju privatnost i svoju sobu samostalno. Baš mi je sad pravi godišnji odmor", rekla je Bahra te dodala: "Baš mi je lijepa soba i lijep krevet." Isto tako je kazala kako voli 'antikvatni' namještaj koji vidi oko sebe, a za razliku od drugih kandidatkinja, pohvalila je smještaj.

Zahirović je objasnila svoju filozofiju života, te napomenula da je zaposlena i da se bavi šetnjom. ''Što se tiče filozofske situacije, jako sam lukava i mudra. Pomoću svoje vizionalnosti odmah odgonetnem karakter osobe. Nisam to primijetila odmah u ranoj mladosti, to jednostavno dolazi s iskustvom. Radila sam s različitim profilima ljudi pa sam počela proučavati stavove i gledišta osoba.

Fizionomija, govor tijela, pristup, pogled i obraz – sve to govori koliko si nekome poželjan ili nepoželjan. Sve to ima svoje vlastite dokaze. Osoba uopće ne mora govoriti, ja sve raspoznajem!'' Kazala je i kako zna obraniti se od nasrtljivih muškaraca. "Kad me neki muškarac želi povaliti, stanem mu na nogu i udarim ga u jaja," rekla je simpatična natjecateljica koju ćemo izgleda gledati i u novoj sezoni RTL-ovog showa.

Foto: Instagram

Osebujna Olja Einfalt, tzv. Splitska Vampirica, akademska je slikarica, dizajnerica te umjetnica, a sve te komponente najčešće ujedini u svojim performansima koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Da od nje možemo očekivati neočekivano, gledatelji RTL-a već su mogli vidjeti u kulinarskoj emisiji 'Večera za pet na selu' u kojoj ih je upoznala sa svojih pet potpuno različitih ličnosti, od Japanke do Cajke.

Foto: Instagram/Široki/Hercegovina.info

Dan Phillip, poznatija kao Vita Maslačak, djevojka je koja je, sad već davne 2014. godine, pokušala osvojiti srce 19 godina starijeg Bračanina Danka Bezmalinovića. Prošle sezone ponovno se vratila kao Ivanka Milutinović, a tada je pokušala osvojiti puno mlađeg farmera od sebe, Josipa Tratnjaka, no ni to joj nije pošlo za rukom. Od nje je dobio poljubac, ali to nije uskratila niti Gabrieli Kamenečki koju je također poljubila pred kamerama i izazvala brojne reakcije.

Foto: RTL

Zagrepčanka Irena Slopšek sudjelovala je u prošloj sezoni emisije kad je boravila na farmi Mire Vojvodića u Donjoj Jelenskoj, koju je i prva napustila. Gledateljima je u pamćenju posebno ostalo njezino prijateljstvo s Mirinom odabranicom Tatjanom Štulinom koje se rodilo na farmi, no na posljednjem okupljanju sve je kulminiralo velikom svađom tijekom koje je Irena je prigovorila Tatjani pretjeranu ljubomoru, a posebno joj je zasmetalo što joj brani svaki kontakt s Mirom, čak i prijateljski.

Foto: RTL

Marijana Vukelić u novoj će sezoni pokušati ponovno osvojiti srce farmera. Gledatelji su je već imali priliku vidjeti na farmi Mire Vojvodića, no njihova ljubavna priča nije zaživjela. Marijana je svestrana djevojka, po struci ekonomistica, a najdraži hobi joj je pjevanje pa to čini i dok šeće prirodom u kojoj obožava provoditi slobodno vrijeme. Koliko je jaka njezina ljubav prema glazbi, dokazuje i to što je prije nekoliko godina snimila pjesmu 'Nek' te vjetar nosi'. Spot je objavljen prije tri godine, a dosad je skupio više od 110 tisuća pregleda.

